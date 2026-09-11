Città

SARONNO – Il mito dell’Alfa Romeo arriva all’ufficio postale di via Varese 130 a Saronno, dove da martedì 8 settembre è visitabile la mostra Alfa Romeo tra storia e passione, dedicata alla storia del marchio del Biscione attraverso immagini storiche e contenuti dedicati alla sua vicenda industriale e sportiva. L’esposizione sarà liberamente accessibile al pubblico negli orari di apertura dell’ufficio postale.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Culturale Saronnese Il Tramway, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, che hanno contribuito alla realizzazione dell’appuntamento mettendo a disposizione lo spazio per ospitare la mostra.

Il momento ufficiale di apertura è fissato per sabato 19 settembre alle 10.30. Alla cerimonia interverranno Elvira Ruocco, per molti anni responsabile dell’Archivio Storico Alfa Romeo, e Rodolfo Solera, autore del libro Elvira Ruocco. Alfa Romeo tra storia e passione. Il volume, pubblicato nel 2026 da Giorgio Nada Editore, nasce proprio dal dialogo con Ruocco e ripercorre la storia dell’Alfa Romeo attraverso vicende, testimonianze e il lavoro svolto negli anni all’interno dell’Archivio Storico del marchio.

La presenza di Elvira Ruocco rappresenterà quindi uno dei momenti centrali dell’inaugurazione: la storica custode dell’Archivio Storico Alfa Romeo sarà intervistata insieme a Rodolfo Solera, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino la storia del marchio e il patrimonio documentale legato al Biscione.

La mostra resterà allestita all’interno dell’ufficio postale di via Varese per consentire a cittadini e appassionati di visitarla liberamente durante il periodo di apertura al pubblico. Un’occasione per riportare a Saronno una parte della storia dell’Alfa Romeo, attraverso fotografie e testimonianze capaci di raccontare l’evoluzione del marchio e il legame costruito nel tempo con generazioni di appassionati.

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