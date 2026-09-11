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SARONNO – Dieci anni insieme sui campi della Pallavolo Saronno e ora un’estate da protagonisti anche sulla sabbia. Fabio Barbetta ed Edoardo Bastanzetti, entrambi saronnesi e classe 2009, hanno conquistato il primo posto nella classifica finale del Circuito regionale giovanile di beach volley under 18 maschile della Lombardia.

Un risultato arrivato al termine di un’estate intensa. La coppia ha preso parte al circuito regionale, disputato attraverso diverse tappe, riuscendo a chiudere la stagione davanti a tutti nella classifica lombarda under 18.

Per Barbetta e Bastanzetti si tratta di un traguardo particolarmente significativo anche per il percorso condiviso. I due ragazzi giocano infatti a pallavolo a Saronno da dieci anni e oggi fanno parte della Pallavolo Saronno, società con cui hanno proseguito la propria crescita sportiva.

L’esperienza estiva non si è però fermata al circuito lombardo. Fabio ed Edoardo, infatti, hanno partecipato anche a due tappe del circuito nazionale di beach volley under 18 maschile. Il percorso li ha portati fino alla tappa finale disputata a Bellaria Igea Marina il 31 agosto e l’1 settembre. Qui i due saronnesi hanno chiuso al nono posto nazionale, entrando così nella top ten italiana della categoria.

Grande la soddisfazione dell’Asd Pallavolo Saronno, che ha celebrato il risultato dei suoi due giovani atleti: “Un grandissimo applauso ai nostri atleti Fabio Barbetta ed Edoardo Bastanzetti che hanno conquistato il primo posto regionale del circuito beach volley under 18”.

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