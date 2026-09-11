Calcio

LAZZATE – Nuovo innesto per l’Ardor Lazzate a ridosso dell’inizio del campionato di Eccellenza. La società gialloblù ha ufficializzato l’arrivo di Simone Annoni, difensore classe 2005.

Un rinforzo per il reparto arretrato a disposizione di mister Mavillo Gheller, che potrà contare sul nuovo giocatore già in vista dei primi impegni di campionato. Nonostante la giovane età, Annoni ha già maturato diverse esperienze nel calcio lombardo. Nel suo percorso ha infatti vestito le maglie di Casatese, Manara, Sangiuliano, Seregno e Meda, prima dell’approdo a Lazzate.

Annoni si è già aggregato alla squadra ed è a disposizione dello staff tecnico. Un’ulteriore soluzione per Gheller mentre l’Ardor completa la preparazione in vista dell’avvio della nuova stagione di Eccellenza.

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