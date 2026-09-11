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CASTIGLIONE OLONA – Saranno i bambini tra i protagonisti della giornata di sabato 12 settembre alla Festa di San Nicola, tradizionale appuntamento del rione Madonna in Campagna. Il Comune ha rilanciato in particolare l’appuntamento delle 19 in piazza Repubblica, con spettacolo per i più piccoli, truccabimbi e l’esibizione del magiafuoco Arcanis.

Quello dedicato ai bambini sarà uno dei momenti della ricca giornata di sabato. Il programma ufficiale prevede infatti già nel pomeriggio, alle 16.30 e alle 18, due visite guidate alla chiesa di Madonna in Campagna condotte da Marzia Ferioli.

Dalle 19 inizierà quindi la “Festa in Piazza” in piazza Repubblica. Oltre allo spettacolo per bambini con Arcanis e il truccabimbi, sono previsti cibo in collaborazione con gli esercizi commerciali locali e musica dal vivo con la Grooveoldboys Band.

La festa proseguirà dalle 20.45 con “L’incanto”, l’asta a scopo benefico, e con il mercatino serale lungo via Volta. Il gran finale della giornata è fissato alle 23.30, quando è in programma lo spettacolo pirotecnico.

La Festa di San Nicola, organizzata dal Comune di Castiglione Olona e dalla Parrocchia della Beata Vergine del Rosario con la collaborazione delle realtà commerciali locali, è iniziata mercoledì 9 settembre e proseguirà sino a domenica 13. L’ultimo giorno prevede alle 18 la messa nella chiesa di Madonna in Campagna, celebrata da don Ambrogio Dones in occasione dei 60 anni di ordinazione sacerdotale, e alle 19 la processione con la statua di San Nicola da Tolentino.

(foto archivio: precedente evento con la truccabimbi)

11092026