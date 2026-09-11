Cronaca

CASTIGLIONE OLONA – Incidente e disagi alla circolazione nella mattinata di oggi lungo la ex statale Varesina a Castiglione Olona. Poco prima delle 7.40 due veicoli si sono scontrati all’altezza di via Cesare Battisti.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza. I sanitari hanno prestato assistenza a due persone coinvolte nell’incidente, un uomo di 50 anni e una donna di 49.

Per una delle due è stato successivamente disposto il trasporto al pronto soccorso in codice verde: le conseguenze dell’incidente non sono dunque risultate gravi. Più consistenti le ripercussioni sulla viabilità lungo la provinciale 233 Varesina, dove in seguito allo scontro si sono formati code e rallentamenti, in particolare per i veicoli diretti verso Varese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

11092026