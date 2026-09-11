Castiglione Olona, scontro sulla Varesina: due persone soccorse e code verso Varese
11 Settembre 2026
CASTIGLIONE OLONA – Incidente e disagi alla circolazione nella mattinata di oggi lungo la ex statale Varesina a Castiglione Olona. Poco prima delle 7.40 due veicoli si sono scontrati all’altezza di via Cesare Battisti.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza. I sanitari hanno prestato assistenza a due persone coinvolte nell’incidente, un uomo di 50 anni e una donna di 49.
Per una delle due è stato successivamente disposto il trasporto al pronto soccorso in codice verde: le conseguenze dell’incidente non sono dunque risultate gravi. Più consistenti le ripercussioni sulla viabilità lungo la provinciale 233 Varesina, dove in seguito allo scontro si sono formati code e rallentamenti, in particolare per i veicoli diretti verso Varese.
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(foto archivio)
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