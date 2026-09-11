Città

SARONNO – Saronno e cinque Comuni del Saronnese insieme in una strategia dedicata a sicurezza, vivibilità dei centri, reti di vicinato e commercio. Il Distretto urbano del commercio di Saronno e il Distretto delle Antiche Brughiere, che riunisce Uboldo, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano e Origgio, sono coinvolti nel piano presentato nell’ambito del Bando Distretti del Commercio 2026 di Regione Lombardia.

Per Saronno e il Saronnese il progetto di riferimento è “Commercio sicuro – città sicura”, una delle tre strategie interdistrettuali costruite a livello provinciale. Coinvolge cinque Distretti e complessivamente 18 Comuni con un obiettivo comune: lavorare sulla sicurezza e sulla vivibilità dei centri urbani, considerate anche elementi fondamentali per sostenere il commercio di vicinato.

Saronno e Antiche Brughiere nella stessa strategia

Sul territorio sono due le realtà coinvolte. Da una parte c’è il Distretto urbano del commercio di Saronno; dall’altra il Distretto delle Antiche Brughiere, con Uboldo Comune capofila e del quale fanno parte anche Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano e Origgio.

Con loro partecipano alla strategia il Distretto commerciale dei Castelli Viscontei, con Jerago con Orago Comune capofila, il Distretto del commercio di Malpensa Sud, guidato da Lonate Pozzolo, e il Distretto urbano del commercio di Gallarate. In tutto cinque Distretti che comprendono 18 Comuni.

La strategia comune si concentra sulla sicurezza delle manifestazioni e degli eventi, sulle reti di vicinato, sulla formazione degli operatori, sul presidio e sulla maggiore vivibilità degli spazi urbani.

L’impostazione parte dal legame tra sicurezza e attrattività commerciale. Un centro percepito come sicuro, curato e vissuto favorisce la presenza delle persone nelle vie e nelle piazze, la partecipazione agli eventi e la frequentazione di negozi e pubblici esercizi.

Dalla sicurezza degli eventi alle reti di vicinato

Il progetto interdistrettuale prevede diverse linee di intervento. Tra queste ci sono la condivisione delle buone pratiche e il supporto alla predisposizione dei piani di sicurezza per eventi e manifestazioni, lo sviluppo di forme di sicurezza partecipata e di prossimità e attività di informazione e formazione rivolte agli operatori.

Alla strategia comune si affiancano gli investimenti specifici previsti dai singoli Distretti e dalle amministrazioni comunali. Il piano provinciale indica, tra gli ambiti di intervento, videosorveglianza, presidio degli spazi pubblici e rafforzamento degli strumenti a disposizione delle Polizie locali.

In provincia un piano da oltre 27 milioni

I progetti di Saronno e del Saronnese si inseriscono in un’operazione molto più ampia. Il Bando Distretti del Commercio 2026 vede coinvolti 21 Distretti del commercio della provincia di Varese, con investimenti previsti complessivamente per 27.360.030,94 euro.

A fronte di questa mole di interventi, è stata presentata a Regione Lombardia una richiesta complessiva di contributi pari a 9.489.748,53 euro. Si tratta di risorse richieste e non ancora assegnate: i progetti partecipano infatti al bando regionale e bisognerà attendere l’esito della graduatoria.

A livello provinciale i Comuni hanno inoltre previsto complessivamente 2.050.000 euro di risorse proprie da mettere a disposizione delle imprese attraverso appositi bandi. L’obiettivo è affiancare agli interventi sugli spazi pubblici un sostegno agli investimenti delle attività commerciali.

Confcommercio Saronno nel lavoro di progettazione

La costruzione delle candidature ha visto un ruolo centrale di Confcommercio provincia di Varese, attraverso le cinque associazioni territoriali di Varese, Busto Arsizio e Medio Olona, Gallarate e Malpensa, Saronno e Luino. Il lavoro è stato portato avanti insieme alle amministrazioni comunali, partendo dalle esigenze dei singoli territori e individuando allo stesso tempo temi sui quali costruire strategie sovracomunali.

Sono nate così tre grandi direttrici interdistrettuali dedicate ai Laghi, alla Via Francisca e alla sicurezza. Proprio quest’ultima è quella che mette nella stessa rete Saronno e il Distretto delle Antiche Brughiere.

Tra i rappresentanti di Confcommercio che intervengono sul piano c’è anche Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Saronno, insieme al presidente di Confcommercio provincia di Varese Rudy Collini e ai presidenti territoriali Antonio Besacchi, Renato Chiodi e Franco Vitella.

“Abbiamo lavorato sulle necessità dei singoli Comuni e dei singoli Distretti, ma contemporaneamente abbiamo cercato ciò che poteva unirli. Laghi, Via Francisca e sicurezza dimostrano che oggi le sfide del commercio non possono fermarsi ai confini amministrativi. Turismo, attrattività, sicurezza, mobilità e rigenerazione urbana richiedono una capacità di programmazione più ampia” spiegano i rappresentanti di Confcommercio.

Ora l’attenzione si sposta sull’esito del bando regionale. Solo con la graduatoria sarà possibile conoscere quali progetti saranno finanziati e l’ammontare effettivo delle risorse assegnate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09