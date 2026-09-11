Saronnese

GERENZANO – Futuro Nazionale mette radici a Gerenzano e affida il coordinamento del nuovo comitato cittadino a Massimiliano Rizzo, che approda alla formazione politica dopo aver lasciato Fratelli d’Italia. È stato ufficializzato il Comitato di Gerenzano n. 1916, con l’obiettivo di costruire una presenza stabile sul territorio e guardare anche alle future sfide amministrative.

“Una scelta – spiega la nota di presentazione – che rappresenta l’inizio di un progetto politico che vuole radicarsi concretamente nella comunità gerenzanese, partendo dall’ascolto dei cittadini e dalla volontà di costruire una proposta riconoscibile, seria e libera da vecchi schemi” .

Al centro della nuova realtà politica c’è Massimiliano Rizzo, che ha maturato la decisione di lasciare Fratelli d’Italia, formazione nella quale aveva precedentemente militato, per aderire a Futuro Nazionale.

“È una scelta politica precisa, nata dalla convinzione che oggi sia necessario costruire qualcosa di nuovo, maggiormente aderente alle esigenze dei territori e capace di rimettere al centro partecipazione, concretezza e responsabilità. La nascita del Comitato Futuro Nazionale Gerenzano n. 1916 non vuole quindi rappresentare una semplice operazione di sigla o di posizionamento, ma l’apertura di una nuova fase politica” .

L’obiettivo dichiarato è lavorare partendo dai temi locali e dal confronto diretto con i gerenzanesi. Tra le priorità indicate dal nuovo comitato ci sono sicurezza, attenzione alle famiglie e alle attività economiche, qualità dei servizi, cura del territorio, tutela delle risorse pubbliche e maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative.

“Non ci interessa occupare uno spazio. Ci interessa costruirlo” , sottolinea Futuro Nazionale, che punta ad aggregare cittadini, amministratori e simpatizzanti, ma anche persone che finora non hanno trovato una realtà politica nella quale riconoscersi.

Il comitato, secondo quanto annunciato, ha già iniziato la propria attività e nelle prossime settimane sono attese ulteriori novità. In particolare Futuro Nazionale anticipa “sviluppi che riguarderanno direttamente anche l’attività amministrativa, nel concreto e nel merito” , senza per il momento fornire ulteriori dettagli.

Il percorso proseguirà attraverso iniziative, proposte e momenti di confronto con i cittadini. L’obiettivo dichiarato è dare alla nuova formazione un ruolo sempre più concreto nella vita politica e amministrativa di Gerenzano, anche in vista delle prossime scadenze elettorali.

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