Politica

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pierangela Vanzulli (Lega), in risposta a Stefano Gianni.

La querelle con il segretario cittadino del Pd gerenzanese prosegue. Breve riassunto per chi si è perso qualche puntata: come Segretario cittadino Lega affermo in un comunicato stampa che il consigliere di Fratelli d’Italia di minoranza, vota pervicacemente sempre a favore della maggioranza composta anche dal PD, pur non essendo necessario in quanto la maggioranza consiliare ha i numeri per far passare in consiglio le proprie delibere.

Stefano Gianni, segretario locale del Pd e consigliere di maggioranza, risponde che “le esigenze del territorio non hanno colore politico ” sottolineando che deve prevalere il senso civico. Mia replica: allora se si applica questo assunto, del bene comune e del senso civico a Gerenzano, può valere anche per il Paese Italia. Non esiste più ne destra, ne sinistra, ma solo alleanze finalizzate al bene dei cittadini. Si annullano le differenze ideologiche azzerando le appartenenze.

A questo punto arriva l’ultima controrisposta di Gianni che nella parte centrale riprende concetti espressi quotidianamente nei dibattiti politici in cui si stigmatizzano i peccati degli altri e le proprie virtù. Parla di sovranità, (per chiarezza: Io sono federalista quindi ne di destra ne di sinistra e certe derive non mi piacciono), di immigrazione, come se sbattere in faccia queste cose fosse sufficiente ad azzittire la controparte e poi dice che i Fratelli d’Italia gerenzanesi non sono in maggioranza. Notiziona da sballo, però proprio per questo non si capisce perché votino per la maggioranza. Allora arriva la spiegazione con tanto di esempio. Il senso civico, che ovviamente è appannaggio solo della sinistra, porta persone che rappresenterebbero ideologie in contrapposizione, a votare insieme per il bene del paese.

Visto com’è conciato Gerenzano in termini di pulizia, sicurezza, servizi forse i risultati latitano, ma tornando alla giustificazione del Stefano Gianni, lo informo che in Consiglio Comunale quando vengono presentate delibere che trattano di temi di rilevanza nazionale o così importanti da andare oltre gli schieramenti politici allora tutte le parti rappresentate in Consiglio, comprese le Liste Civiche, votano insieme per far capire quanto condiviso ed importante sia il tema/problema su cui si dibatte.

Ma Fratelli d’Italia votano sempre le delibere proposte, anche il bilancio, condividendo appieno il progetto espresso in Consiglio dalla maggioranza, quindi questa giustificazione è più debole della prima. Leggendo l’articolo traspare un certo nervosismo proprio di chi non avendo solide risposte cerca di decentrare, ma la pezza è peggio del buco. Restando nella critica politica, in Dio è morto, capolavoro di Guccini, la strofa da cui il consigliere Gianni ha estrapolato il verso “la dignità fatta di vuoto ” prosegue con “l’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto “. Occorre sempre non perdere di vista l’insieme. Meditate gente, meditate.

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