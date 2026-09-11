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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 10 settembre, spiccano la prima convocazione in Champions League per il giovane Lorenzo Ginelli, cresciuto nella Robur, e l’evento dedicato a Cristiano “Ruvido” Baldo. Grande attenzione anche per l’albero caduto in via Tommaso Grossi e per il ritrovamento di droga grazie all’unità cinofila della polizia locale.

Lorenzo Ginelli, classe 2009 cresciuto nel settore giovanile della GS Robur 1919, ha ricevuto la sua prima convocazione in Champions League con il Como per la sfida contro il Lipsia, un traguardo accolto con grande soddisfazione dalla società saronnese.

Il 26 e 27 settembre il parco ex Seminario ospiterà “Ruvido Live’n’Loud”, due giornate di musica e solidarietà dedicate alla memoria di Cristiano Baldo. Sul palco numerosi protagonisti della scena punk, rock e alternativa italiana, con il ricavato destinato alla Croce Azzurra Odv.

Un albero è caduto nella notte in via Tommaso Grossi, finendo sulla carreggiata e colpendo una Nissan Juke parcheggiata, alla quale ha sfondato il parabrezza. Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti sul posto e non risultano feriti.

Il fiuto dell’unità cinofila della polizia locale ha permesso di scoprire in via Caduti della Nassiriya un nascondiglio con 12 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. Le indagini proseguono per risalire a chi utilizzasse il piccolo deposito di stupefacenti.

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