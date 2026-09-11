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ORIGGIO – In occasione della festa patronale di Origgio, sabato 12 settembre il paese si prepara a vivere una lunga serata di festa con la “Notte Sotto le Stelle”, organizzata dal Comune di Origgio dalle 17 fino all’1 di notte. Un appuntamento ricco di iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli, tra attività, spettacoli, musica dal vivo, sport, cucina, shopping e intrattenimento, con diverse aree del paese animate per tutta la serata.

Si parte alle 17 in Corte Fabbrica con la Caccia al Tesoro, organizzata dalla Consulta Giovanile Origgese. Le squadre, dopo l’iscrizione e la partenza, dovranno seguire gli indizi attraverso un’applicazione fino a raggiungere il tesoro finale. La sfida decreterà la squadra vincitrice della serata. Sempre in Corte Fabbrica, alle 19.30, spazio a una gara del tutto inedita: la “Forchetta d’Oro”, una sfida dedicata ai più affamati che si contenderanno il titolo di chi riuscirà a mangiare più pasta nel minor tempo. La competizione è aperta ai maggiorenni previa iscrizione.

A seguire, la serata proseguirà con la musica dal vivo delle band Anforsyn e Mindless Escape, per accompagnare il pubblico fino a tarda sera. Dalle 21.30, invece, il Parco dell’Infanzia ospiterà la musica dal vivo della band Musica Ribelle, in un’iniziativa curata da La Plaza de Carlos. Musica e spettacolo anche in via ai Giardini, a fianco del Parco Borletti, dove Il Bello delle Donne proporrà una sfilata accompagnata da DJ set.

Grande spazio anche allo sport con la “Giornata dello Sport” della Polisportiva Airoldi, che animerà via Dante e via Piantanida con esibizioni e attività sportive. Per gli amanti della creatività e dell’artigianato, in via Repubblica saranno presenti le bancarelle degli hobbisti dell’associazione “Creare la nostra passione”, mentre in piazza Immacolata non mancheranno le attrazioni dedicate ai più piccoli. A completare il programma ci saranno le attività commerciali del paese, che resteranno aperte con orario straordinario, insieme ai numerosi bar e ristoranti di Origgio, pronti ad accogliere il pubblico per tutta la serata con le loro specialità, proposte gastronomiche e cocktail.

(foto archivio)

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