Cronaca

ORIGGIO – Incidente stradale nella mattinata di oggi in via Cavour a Origgio, dove un’auto e una moto di piccola cilindrata si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni che viaggiava sulla due ruote. L’incidente si è verificato attorno alle 10.40. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione e, dopo l’allarme, i soccorsi sono stati inizialmente attivati in codice rosso, quello di massima urgenza.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica. Il 16enne è stato assistito dai sanitari e, dopo le prime valutazioni, trasportato al pronto soccorso in codice giallo; non è apparso in pericolo.

Per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione le circostanze dello scontro sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno.

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11092026