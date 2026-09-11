Comasco

MOZZATE – Cambia temporaneamente la viabilità in via Corridoni in occasione del Palio dei Rioni Mozzatesi. Il Comune ha comunicato l’istituzione di divieti di transito e di sosta nel tratto interessato dalle iniziative della manifestazione.

Le modifiche entreranno in vigore dalle 14 di venerdì 11 settembre e resteranno valide sino alle 23.30 di domenica 13 settembre.

In particolare sarà istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia in via Corridoni, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Trieste e quella con via Trento. Nello stesso tratto di via Corridoni, dall’incrocio con via Trieste sino all’incrocio con via Trento, sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

I provvedimenti sono legati allo svolgimento del Palio dei Rioni Mozzatesi, che proprio nel fine settimana entrerà nel vivo con gli appuntamenti organizzati dai rioni. Le limitazioni termineranno alle 23.30 di domenica 13 settembre, con il successivo ripristino della normale viabilità.

(foto archivio: la serata inaugurale del Palio)

11092026