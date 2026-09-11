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MISINTO – “Insieme per Fily è una di quelle realtà che meglio dimostrano in modo concreto il grande cuore della Lombardia e della Brianza, un’associazione capace di garantire ai bambini malati e alle loro famiglie un sostegno costituito da sorrisi, allegria, emozioni, comprensione e al tempo stesso meritoria per il grande contributo che riesce a dare allo sviluppo della ricerca in campo scientifico. Lo testimoniano le centinaia di migliaia di euro che i genitori di Filippo hanno raccolto in questi anni e i numerosi testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo che partecipano attivamente alle numerose iniziative dell’associazione. E’ dovere delle istituzioni ad ogni livello sostenere queste realtà e assicurare il proprio impegno anche in campo legislativo per facilitare l’accesso e le possibilità di cura, donando rinnovata speranza a tanti bambini e famiglie”, lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, che sabato 12 settembre alle 18.30 interverrà a Misinto alle premiazioni e agli eventi della nona edizione del Memorial dedicato al ricordo di Filippo, promosso dall’associazione “Insieme per Fily” presieduta da Antonio Finocchio e dalla moglie Armida.

In questi anni l’associazione ha raccolto oltre 670mila euro per la ricerca e circa 150mila euro per progetti di accoglienza, assistenza e sostegno ai bambini malati di osteosarcoma e alle loro famiglie

L’edizione 2026 del Memorial è organizzata in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori nei giorni 12 e 13 settembre all’oratorio San Domenico Savio ed è patrocinata dal Consiglio regionale della Lombardia. Due giorni pieni di attività, sport, musica e divertimento, con gastronomia aperta a pranzo e cena, live music, gonfiabili e giochi per bimbi: esposizione di oltre 50 moto sportive, vespe d’epoca, truck e stands vari.

In occasione delle celebrazioni per i cento anni dalla prima partita della nazionale italiana di basket, giocata a Milano il 4 aprile 1926 in piazzale Accursio contro la Francia, nella “due giorni” del Memorial sarà possibile visitare in oratorio una mostra composta di 13 totem e 29 pannelli con foto inedite e aneddoti esclusivi che raccontano questi 100 anni, appositamente allestita per l’occasione dalla Liba.

Sabato 12 settembre alle 18 interverrà sul palco di “Insieme per Fily” il simbolo della Nazionale italiana Sandro Gamba, l’allenatore più vincente della pallacanestro italiana. Classe 1932, capitano della Nazionale e dieci scudetti con l’Olimpia Milano tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, da coach ha conquistato un argento alle Olimpiadi di Mosca del 1980, un oro agli Europei di Nantes nel 1983, un argento e un bronzo agli Europei del 1991 in Italia e del 1985 in Germania. Sandro Gamba, insieme a Cesare Rubini e Dino Meneghin, è l’unico italiano nella “Hall of Fame” americana.

Ad accompagnarlo ci saranno due icone del basket azzurro: Pierluigi Marzorati, recordman di presenze in maglia azzurra con 277 gettoni, che con la Nazionale ha vinto l’oro agli Europei del 1983 in Francia, tre bronzi (1971 in Germania, 1975 in Jugoslavia e 1985 in Germania) e l’argento alle Olimpiadi di Mosca del 1980, e Antonello Riva, recordman di punti segnati con la Nazionale (3.784), che ha vinto l’oro agli Europei del 1983 e l’argento a quelli del 1991.

Durante l’appuntamento misintese, al quale prenderà parte anche il Presidente del Coni Lombardia Marco Riva, un momento particolare sarà dedicato ai festeggiamenti per il compleanno di Pierluigi Marzorati, che proprio sabato 12 settembre compie 74 anni.

Sabato 12 settembre dalla prima mattinata sono in programma tornei di calcio e volley femminile che fino a sera vedranno coinvolte circa 300 atlete; nel pomeriggio prenderà il via l’iniziativa Pedaliamo e Camminiamo con il Sorriso, pedalata e camminata benefica presso il Parco delle Groane con partenza dall’oratorio; in serata le kermesse musicali, che saranno precedute alle ore 18.30 dalle premiazioni di giornata e dagli interventi delle istituzioni, che inaugureranno la mostra “autori di belezza” con opere e quadri realizzati da bambini e ragazzi in cura presso l’Istituto dei Tumori. Tra gli ospiti anche il ginnasta campione olimpico Igor Cassina e il giovane campione brianzolo di nuoto Lorenzo Caronno.

Domenica 13 settembre ancora tornei di pallavolo e calcio giovanile a 7 e a 11 maschili che si svolgeranno per l’intera giornata: il mattino corteo di moto vespe per le vie di Misinto e dei Comuni vicini, nel pomeriggio dimostrazioni di pet therapy, esibizioni di ginnastica acrobatica a cura dalla Asd Mida e gare e dimostrazioni di baskin curate dalla ASD Sport4All di Lentate sul Seveso. Alle 17.30 sarà Ivan Ramiro Cordoba a dare il calcio d’inizio della partita del cuore tra Lazzate e Meda (le due squadre in cui ha giocato Filippo) con le premiazioni finali in programma alle 18.30.

Saranno presenti numerosi testimonial del mondo sportivo e dello spettacolo, che si alterneranno sul palco e tra gli stand nel sensibilizzare i presenti sulla necessità di sostenere la ricerca: tutto il ricavato sarà donato ancora una volta all’Istituto Nazionale dei Tumori per incentivare studi e programmi di ricerca sull’osteosarcoma.

(foto archivio: Insieme per Fily dona alla ricerca)

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