Saronno, al via il nuovo corso della Croce Rossa per aspiranti volontari
11 Settembre 2026
SARONNO – Un nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa Italiana è in partenza a Saronno. Il Comitato cittadino organizza una serata di presentazione aperta a tutti gli interessati mercoledì 16 settembre alle 20.45 nella sede di via Marconi 5.
L’incontro sarà l’occasione per conoscere il percorso necessario per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana e per ricevere informazioni sulle attività svolte dai volontari sul territorio.
Dopo un’adeguata formazione, i volontari possono mettere a disposizione le proprie capacità nelle diverse attività dell’associazione, secondo le proprie inclinazioni e competenze, operando nel rispetto dei principi fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
Per diventare volontario è necessario frequentare il corso di formazione dedicato agli aspiranti volontari. La serata del 16 settembre rappresenterà quindi il primo appuntamento per chi desidera avvicinarsi al mondo della Croce Rossa e conoscere le modalità di partecipazione al nuovo percorso.
Per informazioni è possibile contattare il Comitato di Saronno all’indirizzo [email protected]
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