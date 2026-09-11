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SARONNO – Tre anni e 8 mesi di reclusione e un provvedimento economico per 900 mila euro. È la sentenza di primo grado arrivata giovedì 10 settembre per il caso degli ammanchi alla Fondazione culturale Giuditta Pasta. A pronunciarla è stata il gup Francesca Roncarolo del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti dell’ex dipendente amministrativa, 58 anni.

A riportare i dettagli della decisione è Simona Carnaghi in un articolo pubblicato da Malpensa24. La vicenda riguarda le somme che, secondo l’accusa, sarebbero state sottratte negli anni alla Fondazione che gestisce il teatro cittadino. All’ex impiegata amministrativa sono stati contestati il peculato e l’autoriciclaggio. La donna aveva tra i propri compiti la gestione degli incassi del teatro, i versamenti in banca e la predisposizione dei bilanci. Una posizione che, secondo l’accusa, le avrebbe permesso per anni di sottrarre denaro senza far emergere immediatamente gli ammanchi dalla contabilità.

L’indagine, condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dal pubblico ministero Nadia Calcaterra della Procura di Busto Arsizio, ha esaminato movimenti di denaro avvenuti nell’arco di diversi anni. Secondo quanto riportato da Malpensa24, tra le operazioni individuate ci sarebbero circa 350 mila euro che sarebbero stati sottratti dalla cassa della biglietteria, circa 82 mila euro di prelievi effettuati con la carta aziendale e 7.200 euro attraverso assegni bancari.

Parte del denaro sarebbe stata utilizzata per spese personali. Dalle ricostruzioni emerse nel procedimento risultano acquisti, viaggi e beni personali. Tra gli elementi riportati dalla stampa c’è anche l’utilizzo di denaro per estinguere il mutuo. Gli ammanchi, secondo l’accusa, sarebbero stati nascosti attraverso la gestione della contabilità e la manipolazione dei bilanci, che avrebbero continuato a presentare una situazione apparentemente regolare.

Gli ammanchi vennero scoperti quasi per caso. Come aveva ricostruito ilSaronno nel febbraio 2025, tutto partì dalla richiesta della Fondazione di un finanziamento da 80 mila euro a una banca di Saronno. L’istituto segnalò la presenza, nella centrale rischi, di debiti che non comparivano nei bilanci del teatro. Da quella anomalia partirono le verifiche interne, che portarono alla scoperta di documenti alterati e movimenti non corrispondenti alla situazione reale dei conti. La Fondazione presentò una prima denuncia alla Procura di Busto Arsizio il 26 febbraio 2024 e successivamente un secondo esposto. Gli accertamenti della Guardia di finanza ricostruirono poi progressivamente le somme sottratte e le modalità utilizzate.

QUI LA VICENDA

Si chiude così il primo passaggio giudiziario della vicenda che ha segnato negli ultimi anni la Fondazione culturale Giuditta Pasta. Ora si attendono le motivazioni della sentenza: dopo averle esaminate, la difesa valuterà l’eventuale ricorso in appello.

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