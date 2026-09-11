Cronaca

SARONNO – Una richiesta di indicazioni per trovare una farmacia, due persone distratte contemporaneamente e una terza che, senza farsi notare, apre la portiera dell’auto e porta via una borsa. È quanto accaduto mercoledì mattina dopo le 10, nel parcheggio sotterraneo dell’Esselunga di Saronno. A raccontare l’episodio è una cittadina che ha deciso di condividere quanto successo per mettere in guardia gli altri utenti del supermercato.

La donna aveva appena terminato la spesa insieme al marito. “Siamo scesi nel parcheggio e abbiamo caricato la macchina con i nostri acquisti. Mentre mio marito riportava il carrello negli appositi spazi, mi sono tolta la borsa a tracolla e l’ho appoggiata sul pavimento dell’auto, dietro il sedile del conducente”.

È in quel momento che è scattato il raggiro. “Mentre aprivo la portiera del conducente, una persona mi ha avvicinata chiedendomi informazioni perché aveva urgentemente bisogno di trovare una farmacia”. Nello stesso momento anche il marito è stato fermato. “Un’altra persona, a bordo di un’auto, ha chiesto a mio marito la stessa informazione”.

Secondo la ricostruzione della coppia, le due richieste sarebbero servite a distrarre entrambi. “Mentre eravamo impegnati a rispondere, una terza persona, che non abbiamo visto, ha aperto silenziosamente lo sportello posteriore sul lato passeggero e, allungandosi all’interno dell’abitacolo, ha preso la mia borsa”.

La scoperta è arrivata pochi istanti più tardi e quasi per caso. “Una volta risaliti in macchina, mentre salivamo al piano terra, l’auto ha iniziato a segnalare una portiera aperta. Quando abbiamo controllato il motivo della segnalazione, mi sono resa conto che la borsa non c’era più”.

Alla donna non è rimasto che presentare denuncia e iniziare le procedure per sostituire quanto contenuto nella borsa, a partire dai documenti. “Oltre al danno e alla denuncia, adesso devo anche correre a destra e a manca per rifare tutti i documenti”.

La saronnese ha voluto raccontare l’accaduto soprattutto come avvertimento. L’episodio mostra una modalità basata sulla distrazione e sulla rapidità, con più persone che agirebbero in modo coordinato. L’invito è quindi a prestare particolare attenzione nei parcheggi durante le operazioni di carico della spesa, evitando di lasciare borse, portafogli o altri oggetti di valore incustoditi nell’abitacolo anche per pochi istanti.

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