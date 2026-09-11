Cronaca

SARONNO – Mobilitazione dei soccorsi nella mattinata di oggi in via Milano per l’investimento di un pedone. L’incidente si è verificato poco dopo le 8 e ha coinvolto un uomo di 42 anni.

Le condizioni del ferito hanno fatto scattare inizialmente l’intervento dei soccorritori in codice rosso, quello di massima urgenza. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il 42enne è stato assistito sul posto dal personale sanitario e, dopo le prime valutazioni e cure, è stato trasferito al pronto soccorso in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità.

Restano da chiarire la dinamica e le circostanze dell’investimento avvenuto lungo via Milano.

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(foto archivio)

11092026