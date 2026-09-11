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SARONNO – Quattro treni in più, dal lunedì al venerdì, sulla linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago. Da lunedì 14 settembre sarà potenziato il servizio ferroviario lungo una delle direttrici più utilizzate anche dai pendolari saronnesi.

Il potenziamento riguarda le giornate dal lunedì al venerdì e prevede l’introduzione di quattro corse aggiuntive, due in direzione Milano e due verso Como.

Da Como Lago partiranno il treno 1138 alle 10,46, con arrivo a Milano Cadorna alle 11,48, e il 1142 alle 11,46, con arrivo nel capoluogo lombardo alle 12,48.

In direzione opposta saranno aggiunte le corse 1129, con partenza da Milano Cadorna alle 10,13 e arrivo a Como Lago alle 11,14, e 1133, in partenza da Milano alle 11,13 e con arrivo a Como alle 12,14. Tutti i collegamenti percorrono la linea che passa da Saronno.

L’incremento dell’offerta nei giorni feriali si aggiunge al potenziamento già introdotto dal 14 giugno per le giornate festive, pensato anche per rispondere alla maggiore domanda legata ai flussi turistici verso il lago di Como.

Nei festivi sono state infatti aggiunte due corse: il treno 3133, con partenza da Milano Cadorna alle 11 e arrivo a Como Lago alle 11,48, e il 3142, che parte da Como Lago alle 12,12 e raggiunge Milano Cadorna alle 13,01.

Con le quattro nuove corse feriali, da lunedì 14 settembre aumenta quindi l’offerta lungo l’asse Milano-Saronno-Como nelle fasce della tarda mattinata e dell’ora di pranzo.

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