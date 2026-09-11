Politica

MILANO – «La sicurezza si costruisce anche mettendo i Comuni nelle condizioni di poter svolgere al meglio il proprio ruolo. Per questo considero particolarmente importante il nuovo stanziamento regionale che consente di finanziare 19 progetti di altrettanti Comuni della provincia di Varese, per oltre 299 mila euro complessivi». Lo dichiara Emanuele Monti, consigliere regionale lombardo, commentando il finanziamento regionale destinato al potenziamento delle Polizie locali. Le risorse consentiranno ai Comuni di dotarsi di nuovi mezzi, strumenti tecnologici e sistemi di videosorveglianza, nell’ambito dello scorrimento della graduatoria del bando regionale 2026.

«Non si tratta semplicemente di acquistare un’auto, una telecamera o una nuova dotazione tecnologica – prosegue Monti – ma di rafforzare concretamente la capacità dei Comuni di presidiare il proprio territorio. La Polizia locale rappresenta infatti un presidio di prossimità fondamentale: conosce le comunità, i quartieri, le criticità e può intervenire quotidianamente su sicurezza urbana, degrado, viabilità e prevenzione».

«È importante ribadire – sottolinea Monti – che la Polizia locale non si sostituisce alle altre Forze dell’ordine, ma può svolgere nei loro confronti un’attività di enorme complementarità. Un territorio più presidiato, una maggiore capacità di videosorveglianza, strumenti tecnologici adeguati e una Polizia locale più attrezzata significano poter intercettare prima le situazioni di rischio e mettere a disposizione delle Forze dell’ordine un presidio territoriale ancora più efficace».

I finanziamenti regionali possono infatti essere utilizzati per una gamma molto ampia di dotazioni: autovetture e motocicli, droni, strumenti informatici, bodycam e dashcam, fototrappole, sistemi di videosorveglianza, strumenti per il controllo della sicurezza stradale e altre attrezzature operative.

«Questa è la direzione nella quale dobbiamo continuare a lavorare – aggiunge Monti –: sostenere concretamente i sindaci e le amministrazioni locali, soprattutto quelle di dimensioni più contenute, perché nessun Comune deve sentirsi lasciato solo sul tema della sicurezza».

«Nel Varesotto abbiamo realtà molto diverse tra loro, dai grandi centri alle comunità più piccole, ma tutte hanno bisogno di poter contare su una presenza capillare sul territorio. La sicurezza non si garantisce soltanto attraverso gli interventi repressivi quando il reato è già avvenuto: si costruisce anche attraverso prevenzione, presenza, tecnologia e collaborazione tra tutti i soggetti che operano sul territorio».

«Come Regione Lombardia – conclude Monti – continueremo quindi a sostenere i Comuni affinché possano rafforzare le proprie Polizie locali. Più strumenti agli agenti significa più capacità di controllo del territorio, più collaborazione con Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza e, in definitiva, più sicurezza concreta per i cittadini del Varesotto».

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