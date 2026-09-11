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TRADATE – Una domenica fra natura, astronomia ed esperienze per grandi e piccoli al Centro didattico scientifico del Parco Pineta, in via ai Ronchi. L’appuntamento è per domenica 13 settembre, quando sarà possibile esplorare le diverse proposte del centro e partecipare alle numerose attività organizzate nel corso della giornata.

Il programma

Tra le opportunità ci sarà il viaggio nell’EcoPlanetario, con la proiezione “In volo tra le stelle… di primavera”, unica attività a pagamento. Sarà inoltre possibile visitare l’Osservatorio astronomico: la visita guidata, realizzata con il contributo del Comune di Tradate, dovrà essere prenotata direttamente sul posto. Ampio spazio naturalmente alla scoperta del bosco. Il Sentiero Natura potrà essere percorso autonomamente oppure partecipando alla visita guidata gratuita con le Gev del Parco Pineta. Per i bambini dagli 8 anni sono previste “Le prove dell’esploratore”, con birdwatching, ricerca di insetti, ragni e centopiedi, orienteering ed esplorazione del Sentiero del Sistema Solare.

A disposizione dei visitatori ci saranno inoltre la striscia sensoriale da percorrere a piedi nudi, il campo sperimentale di orienteering, il Sentiero della Magia del Bosco, il Sentiero F.A.T.A. e il percorso dedicato al Sistema Solare. Completano il programma il LibroGame Live “La Selva del Fato” e il FitoSafari fotografico.

Come partecipare

La partecipazione alle attività è gratuita, ad eccezione dell’EcoPlanetario, ma è richiesta la prenotazione online. All’arrivo non sarà necessario presentare un biglietto stampato: sarà sufficiente comunicare al personale all’ingresso il cognome utilizzato per la prenotazione.

Gli organizzatori consigliano di portare con sé uno smartphone con la batteria carica e una merenda, che potrà essere consumata sul prato oppure utilizzando uno dei tavoli da picnic presenti nel centro.

Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Centro didattico scientifico.

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