Uboldo, incidente in moto per un 19enne: arriva l’elisoccorso
11 Settembre 2026
UBOLDO – Momenti di apprensione nella mattinata odierna a Uboldo per un incidente stradale che ha coinvolto un giovane motociclista. L’allarme è scattato alle 7.20 in via Dell’Acqua.
Per cause ancora in corso di ricostruzione, un ragazzo di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente ed è caduto dalla moto. Vista la dinamica, la macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata in codice rosso, quello di massima urgenza.
Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica ed è stato fatto decollare anche l’elisoccorso dalla base di Milano. Il 19enne ha ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in elicottero all’ospedale in codice giallo, con un quadro clinico di media gravità.
In via Dell’Acqua sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, ai quali spetta ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
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(foto archivio)
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