Eventi

UBOLDO – La Casa dei Talenti si prepara a ripartire concretamente nel mese di settembre con una nuova fase di attività e progettualità affidata alla gestione di Culture socialità biblioteche network perativo. Dopo il percorso di riapertura e rilancio degli spazi, l’avvio autunnale rappresenta un passaggio importante per restituire alla comunità un luogo vivo, accogliente e capace di generare relazioni. Il titolo scelto per questa ripartenza, Aritmie, racconta proprio questo: il battito inatteso che nasce dalle emozioni, dalla curiosità, dal desiderio di stare insieme. Un cuore che cambia ritmo quando la cultura diventa relazione, quando un laboratorio, un incontro, una lettura o un’attività condivisa possono trasformarsi in occasione di scoperta e partecipazione.

“La ripartenza della Casa dei Talenti con la nuova gestione Csbno – sottolinea l’assessore alle politiche culturali del Comune di Uboldo, Laura Radrizzani – nasce dalla volontà precisa di offrire alla comunità nuove occasioni di incontro, crescita e partecipazione. Vogliamo che questo luogo torni a essere uno spazio di riferimento per bambini, ragazzi, famiglie, adulti e associazioni: un ambiente in cui la cultura diventi esperienza condivisa, relazione quotidiana e opportunità per stare insieme”.

La Casa dei Talenti riparte dunque come spazio in cui la comunità possa riconoscersi e ritrovarsi: non solo un contenitore di attività, ma un luogo che pulsa, accoglie e genera legami. Un invito a lasciarsi sorprendere dalla cultura, a incontrarsi attraverso le idee e a far nascere, insieme, nuove aritmie positive nel cuore di Uboldo. La riattivazione degli spazi non sarà soltanto un fatto organizzativo, ma un investimento sulla qualità della vita cittadina: un modo per promuovere cultura, inclusione e senso di appartenenza, creando occasioni concrete per incontrarsi, conoscersi e costruire insieme nuove energie per il territorio.

Il calendario di Aritmie intreccia teatro, musica, letture animate, laboratori e percorsi formativi, componendo una proposta pensata per accompagnare la comunità di Uboldo lungo tutto l’autunno. Si parte a settembre con una rassegna serale che alterna spettacoli teatrali e appuntamenti musicali: dalla forza narrativa de La felicità di Emma all’omaggio a Ennio Morricone, fino ai monologhi, ai concerti e alle guide all’ascolto dedicate ai grandi linguaggi sonori, per vivere la Casa dei Talenti come luogo di emozione, racconto e ascolto condiviso. Accanto agli appuntamenti per il pubblico adulto, la programmazione apre uno spazio speciale ai bambini e alle famiglie con L’Isola che non c’è. Rassegna di piccoli incanti: un percorso fatto di spettacoli, fiabe contemporanee, letture drammatizzate e laboratori, dove la fantasia diventa occasione di incontro, crescita e meraviglia. Dalle storie sull’identità e sull’appartenenza ai racconti più giocosi e poetici, ogni appuntamento invita i più piccoli a scoprire il piacere della cultura come esperienza viva, partecipata e condivisa. La partecipazione agli spettacoli è libera.

Gli appuntamenti

Venerdì 11 settembre, alle 21 – La felicità di Emma

Liberamente ispirato al romanzo di Claudia Schreiber di e con Rita Pelusio Regia Enrico Messina Testi e drammaturgia Domenico Ferrari, Enrico Messina, Rita Pelusio Produzione Pem Habitat Teatrali, Piazzato Bianco. Emma, forte e libera, vive senza amore allevando e macellando i maiali che cresce e ama. Max, chiuso nelle proprie paure, non ha mai trovato il coraggio di amare e sa di avere poco tempo davanti. Il loro incontro intreccia amore e morte. Rita Pelusio, voce originale della comicità contemporanea, affronta temi delicati con impegno civile, leggerezza e ironia.

Venerdì 25 settembre, alle 21 – Omaggio a Morricone

Un uomo, la sua vita, la sua musica reading scenica con musica dal vivo con Rossella Rapisarda, recitazione Luca Rampini, pianoforte Reading scenica con musica dal vivo che celebra Ennio Morricone: un viaggio coinvolgente tra carriera, colonne sonore, aneddoti e momenti personali, per scoprire l’uomo dietro il maestro. Lo spettacolo esplora i momenti più significativi della sua carriera, dalle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema ai momenti più intimi e personali.

Venerdì 23 ottobre, alle 21 – Nina. Un soggetto per un breve racconto

Di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda con Rossella Rapisarda, regia Fabrizio Visconti scene e costumi Ulisse Pantaleone disegno luci Fabrizio Visconti un progetto la Gare produzione Eccentrici Dadarò. Un monologo a due voci tra attrice e pubblico, in cui ironia e poesia aprono un dialogo sul mistero dell’uomo, sulle sue scelte e sull’amore per la vita, fino all’intuizione di Cechov: “Com’è tutto meravigliosamente mescolato in questa vita.”

Venerdì 30 ottobre, alle 21 – Io, Roberta Ippolita Lucia

Di e con Ippolita Baldini collaborazione alla drammaturgia Emanuele Aldrovandi collaborazione alla regia Marco Silvestri luci Camilla Brison Roberta Ippolita Lucia, attrice brillante e in cerca del proprio centro, a ronta tre nomi, tre personalità, l’amore, il caos del presente e una madre marchesa, mettendosi a nudo con ironia e coraggio. in uno spettacolo stupefacente, interpretato da una attrice in ascesa, brillante e divertente che si mette a nudo, senza paura, raccontando di sé, quindi di noi.

Venerdì 20 novembre, alle 21 – Enjoy the sound

con Luca Rampini, pianoforte Concerto per Piano solo, un viaggio sonoro per reinterpretare alcuni originali compositori e pianisti contemporanei italiani come Giovanni Allevi, Remo Anzovino, Enzo Bosso, Roberto Cacciapaglia. Spettacolo coinvolgente e sensoriale, dove l’ascolto può creare quello spazio necessario a ritrovare orizzonti dove far volare e far vivere, senza reprimerle, le proprie emozioni.

Venerdì 4 dicembre, alle 21 – Rifugi Stereofonici

Guida all’ascolto con Marco Mascolo Nero a Metà di Pino Daniele. Un viaggio all’interno dell’album della consacrazione dell’artista napoletano. Un disco che storici e critici della musica considerano il manifesto del blues del Mediterraneo. Nero a Metà è anche il punto di approdo del percorso che Napoli intraprende alla fine degli anni Sessanta nella creazione di un sound che gli addetti ai lavori avrebbero poi battezzato Neapolitan Power.

Venerdì 11 dicembre, alle 21 -Rifugi Stereofonici

Guida all’ascolto con Marco Mascolo Buena Vista Social Club di Buena Vista Social Club. Un disco che nasce quasi inconsapevolmente durante la realizzazione di un film documentario di Wim Wenders dedicato alla storia della musica cubana e che, grazie all’intuizione di Ry Cooder, si sviluppa fino a diventare una pietra miliare della world music. Ci troviamo di fronte a un album manifesto di un patrimonio culturale e musicale che, ahinoi, rischia di scomparire.

Le iniziative dell’Isola che non c’è

Sabato 12 settembre, alle 16 – Natlì e la conchiglia misteriosa

Compagnia Roggero Natalì lascia la sua terra per la carestia e affronta diffidenza e solitudine. Ma conserva l’amore della famiglia e una luce capace di trasformare le cose. Un racconto delicato e potente, una fiaba contemporanea sulla migrazione, l’identità, l’appartenenza. Età consigliata: dai 4 anni

Sabato 26 settembre, alle 16 – Arriva l’autunno

Laboratorio con lettura animata a cura dei bibliotecari di Csbno

Sabato 31 ottobre, alle 16 – Halloween in biblioteca

Laboratorio con lettura animata a cura dei bibliotecari di Csbno

Sabato 12 dicembre, alle 16 – Natale da favola!

Laboratorio con lettura animata a cura dei bibliotecari di Csbno

Sabato 19 settembre, alle 16 – L’omino del pane e l’omino della mela

Ideato, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti scene, costumi e luci Alessandro Larocca, Andrea Ruberti Musiche Gipo Gurrado Compagnia I Fratelli Caproni Due cuochi-clown, con solo una pagnotta e una mela, portano i bambini in un viaggio comico e fantasioso nel mondo del cibo, tra ricette, gag, musica e strani omini nascosti negli alimenti. Uno spettacolo delicato e divertente, pensato e creato per i piccoli spettatori alla scoperta del mondo

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