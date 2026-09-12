Calcio

LAINATE – Parte con una vittoria il campionato della Frazione Calcistica Dal Pozzo. Nell’anticipo della prima giornata del girone K di Seconda categoria, disputato sabato sera al centro sportivo di Lainate, la formazione cerianese ha superato 1-0 i padroni di casa dell’Oratorio Lainate. A decidere l’incontro è stata una rete realizzata da Di Lio al 25′ del primo tempo. Un gol che si è rivelato sufficiente per consegnare al Dal Pozzo i primi tre punti della nuova stagione.

Dopo essere passati in vantaggio nella prima frazione, i cerianesi sono infatti riusciti a conservare il minimo scarto sino al triplice fischio, iniziando nel migliore dei modi il proprio cammino nel nuovo campionato. Un successo esterno particolarmente prezioso perché arrivato subito alla prima giornata e in un confronto con una delle altre formazioni inserite nel raggruppamento dell’Altomilanese.

Seconda categoria, girone K – 1′ giornata di andata: Oratorio Lainate-Frazione Calcistica Dal Pozzo 0-1. Marcatore: 25′ pt Di Lio (D).

(foto archivio)

12092026