Calcio

SAN VITTORE OLONA – Esordio con sconfitta, ma con una grande reazione nel finale, per l’Aurora Cantalupo nel campionato di Eccellenza. Nell’anticipo della prima giornata, disputato questo pomeriggio sul sintetico del centro sportivo comunale “Malerba” di San Vittore Olona, la Vergiatese si è imposta 3-2 dopo essersi portata sul triplo vantaggio. Per l’Aurora si trattava di un appuntamento storico, il debutto assoluto in Eccellenza dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione. La Vergiatese ha però rovinato la festa ai padroni di casa, costruendo il successo tra la parte finale del primo tempo e l’avvio della ripresa.

A sbloccare il risultato è stato Oldrini al 28’ del primo tempo, con un colpo di testa che ha mandato gli ospiti al riposo avanti 1-0. La Vergiatese ha poi iniziato fortissimo la seconda frazione: al 9’ Silvano ha realizzato il raddoppio su assist dello stesso Oldrini e appena due minuti più tardi, all’11’, Settimo ha firmato lo 0-3.

A quel punto la partita sembrava chiusa, ma l’Aurora Cantalupo ha avuto il merito di non arrendersi. Al 22’ De Bernardi, entrato dalla panchina, ha riaperto l’incontro realizzando l’1-3. Con il passare dei minuti i padroni di casa hanno aumentato la pressione e la Vergiatese, sino a quel momento in controllo, ha cominciato a soffrire.

Al 42’ Mazieres ha trovato anche il 2-3 sugli sviluppi di una palla inattiva, rendendo incandescente il finale. L’Aurora ha provato l’ultimo assalto alla ricerca di un pareggio che avrebbe completato una rimonta clamorosa, ma la Vergiatese ha resistito sino al triplice fischio conquistando i primi tre punti del proprio campionato.

Resta dunque senza punti l’esordio dell’Aurora Cantalupo, ma la formazione di mister Alejandro Gorno esce dal campo dopo avere dimostrato carattere e capacità di reazione, arrivando a un passo dal recuperare una partita che, sullo 0-3, appariva ormai compromessa.

AURORA CANTALUPO-VERGIATESE 2-3 (0-1)

AURORA CANTALUPO: Turcas; Martiarena, Franco, Sahnoune, Guedak, Mazieres, Furione, Molina, Roncarolo, Pitronaci, Cagna. A disposizione: Caccia, Elia, Esposito, Troncoso, Macaluso, Selmo, Cestona, Tibaldo, De Bernardi. All. Gorno.

VERGIATESE: Ferrari; Tumino, Picozzi, Grippo, Dervishi, Merzario, Cannizzaro, Settimo, Giamberini, Oldrini, Silvano. A disposizione: Pancini, Merandi, Morello, Macchi, Bernasconi, Costantini, Bertoli, Cozzi, Casagrande. All. Frontini.

MARCATORI: 28’ pt Oldrini (V); 9’ st Silvano (V), 11’ st Settimo (V), 22’ st De Bernardi (A), 42’ st Mazieres (A).

(foto archivio)

12092026