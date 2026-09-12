Calcio

SARONNO – Il calcio locale torna a fare sul serio. Nel fine settimana prende il via il campionato dall’Eccellenza alla Seconda categoria, ma prima del programma domenicale saranno due gli anticipi in programma oggi, sabato 12 settembre, che coinvolgono direttamente le squadre della zona.

In Eccellenza scende subito in campo l’Aurora Cantalupo, impegnata in casa alle 16 contro la Vergiatese. Per la formazione di Cantalupo sarà dunque il primo appuntamento con i punti in palio nel nuovo campionato, anticipando di un giorno il resto del programma del girone.

Domenica l’attenzione si sposterà soprattutto sul derby Caronnese-Fbc Saronno, subito proposto alla prima giornata, mentre l’Ardor Lazzate riceverà la Calvairate.

Il secondo anticipo riguarda invece la Seconda categoria, girone K. Alle 20.30, allo stadio di via Cagnola a Lainate, è in programma Dal Pozzo-Oratorio Lainate Ragazzi. A dirigere l’incontro sarà Fabrizio Giorgi della sezione di Legnano.

Per il Dal Pozzo sarà quindi un debutto in campionato in notturna e in trasferta sul campo di Lainate, dopo la fase di preparazione estiva e gli appuntamenti di Coppa Lombardia.

Il grosso del programma del calcio locale arriverà poi domenica, con fischio d’inizio alle 15.30: dall’atteso derby Caronnese-Fbc Saronno in Eccellenza alle sfide di Promozione, Prima e Seconda categoria.

12092026