Politica

MILANO – Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico, si pronuncia sul fine vita, approvata in Consiglio Regionale in Veneto qualche giorno fa.

“Il fine vita è un tema troppo importante per essere lasciato senza risposte – dichiara il dem – Noi lo diciamo da molto tempo, serve una legge nazionale e, di fronte a un Parlamento inerte, dominato da chi non vuole vedere la sofferenza di tante persone, servono leggi regionali. Noi porteremo in Aula in Lombardia la legge del Veneto. È stata approvata in una Regione governata dalla destra, la riproponiamo qui e ci auguriamo che si superino gli steccati e si possa dialogare costruttivamente.”

(foto archivio)

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