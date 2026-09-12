SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 11 settembre, grande attenzione per la prima sentenza sul caso degli ammanchi alla Fondazione culturale Giuditta Pasta, ma anche per il mercato di Cassina Ferrara ormai ridotto a un solo banco. Spazio alla cronaca con il furto con raggiro nel parcheggio Esselunga e l’investimento di un pedone in via Milano.

Prima sentenza per il caso degli ammanchi alla Fondazione culturale Giuditta Pasta: l’ex impiegata amministrativa è stata condannata in primo grado a 3 anni e 8 mesi, con un provvedimento economico per quasi 900 mila euro.

Il mercato rionale di Cassina Ferrara, nato con 12 banchi, è ormai ridotto ai minimi termini. A tenere vivo l’appuntamento del venerdì è rimasto Federico Zucchetti con il suo banco di frutta e verdura.

Furto con raggiro nel parcheggio sotterraneo dell’Esselunga: marito e moglie sono stati distratti contemporaneamente con richieste di indicazioni, mentre una terza persona ha aperto l’auto e portato via la borsa della donna.

Mobilitazione dei soccorsi in via Milano per un pedone di 42 anni investito poco dopo le 8. Inizialmente soccorso in codice rosso, con l’intervento anche dell’elisoccorso, l’uomo è stato poi trasferito al pronto soccorso in codice giallo.