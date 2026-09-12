I più letti di ieri ammanchi al Pasta, mercato di Cassina al lumicino e furto con raggiro all’Esselunga
12 Settembre 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 11 settembre, grande attenzione per la prima sentenza sul caso degli ammanchi alla Fondazione culturale Giuditta Pasta, ma anche per il mercato di Cassina Ferrara ormai ridotto a un solo banco. Spazio alla cronaca con il furto con raggiro nel parcheggio Esselunga e l’investimento di un pedone in via Milano.
Prima sentenza per il caso degli ammanchi alla Fondazione culturale Giuditta Pasta: l’ex impiegata amministrativa è stata condannata in primo grado a 3 anni e 8 mesi, con un provvedimento economico per quasi 900 mila euro.
Saronno, ammanchi al Pasta, prima sentenza: confisca da quasi 900 mila euro e 3 anni e 8 mesi all’ex impiegata
Il mercato rionale di Cassina Ferrara, nato con 12 banchi, è ormai ridotto ai minimi termini. A tenere vivo l’appuntamento del venerdì è rimasto Federico Zucchetti con il suo banco di frutta e verdura.
Saronno, svanito il mercato di Cassina Ferrara. E’ rimasto solo un banco: Federico è l’ultimo ambulante
Furto con raggiro nel parcheggio sotterraneo dell’Esselunga: marito e moglie sono stati distratti contemporaneamente con richieste di indicazioni, mentre una terza persona ha aperto l’auto e portato via la borsa della donna.
Saronno, furto nel parcheggio Esselunga: distraggono marito e moglie e sparisce la borsa dall’auto
Mobilitazione dei soccorsi in via Milano per un pedone di 42 anni investito poco dopo le 8. Inizialmente soccorso in codice rosso, con l’intervento anche dell’elisoccorso, l’uomo è stato poi trasferito al pronto soccorso in codice giallo.
Saronno, pedone investito in via Milano: soccorsi in codice rosso e arriva l’elicottero
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