Città

LIMBIATE – Da lunedì 14 settembre partiranno i lavori di ristrutturazione e ampliamento della stazione carabinieri di Limbiate, in via Monte Grappa 23. Durante il cantiere il comando si trasferirà temporaneamente alla compagnia carabinieri di Desio, in via Caduti di Nassirya 12, mentre in città resterà attivo un ufficio per raccogliere le denunce.

A comunicare le novità è l’Arma dei carabinieri. Gli interventi alla caserma di via Monte Grappa serviranno a migliorare l’efficienza della struttura e i servizi offerti alla popolazione. Per consentire lo svolgimento delle opere garantendo allo stesso tempo la continuità operativa, la Stazione di Limbiate sarà quindi temporaneamente ospitata nella sede della Compagnia di Desio.

Per ridurre i disagi ai cittadini, a Limbiate sarà comunque mantenuto un punto di riferimento. L’ufficio per la ricezione delle denunce sarà allestito nei locali del comando di Polizia locale, in piazza V Giornate 3. Sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Non cambieranno i recapiti telefonici, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e quello di posta elettronica certificata della Stazione.

L’Arma precisa inoltre che il trasferimento temporaneo non comporterà interruzioni nelle attività sul territorio: pattugliamenti, pronto intervento e servizi di controllo a Limbiate proseguiranno regolarmente durante tutto il periodo dei lavori.

Per le emergenze resta attivo il numero unico 112.

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