Cronaca

LOMAZZO – Tre denunce a piede libero rappresentano l’epilogo del movimentato episodio avvenuto alcuni giorni fa alla stazione ferroviaria di Lomazzo, dove i carabinieri erano stati chiamati a gestire contemporaneamente un uomo disteso sui binari e una lite scoppiata sulla banchina opposta. I fatti risalgono alla notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre. Secondo quanto ricostruito anche attraverso le testimonianze di persone presenti in stazione e di alcuni avventori del vicino bar, l’allarme era scattato attorno alle 22.30, quando un uomo di circa 30 anni si era disteso sulle rotaie, esponendosi al rischio di essere investito da un treno.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Mozzate che, con l’aiuto di una persona che conosceva il trentenne, erano riusciti a sollevarlo e portarlo sulla banchina. Una volta messo al sicuro, però, l’uomo avrebbe dato in escandescenze, opponendo resistenza e cercando più volte di divincolarsi per tornare sui binari. I militari erano quindi intervenuti per immobilizzarlo e impedirgli di mettersi nuovamente in pericolo. Durante le operazioni era stata interrotta anche la circolazione ferroviaria. Secondo le testimonianze raccolte, il traffico dei treni sarebbe rimasto bloccato per circa un’ora.

Ma proprio mentre i carabinieri stavano gestendo questa prima emergenza, sulla banchina opposta era scoppiata una lite tra altri due uomini, arrivati alle mani. Una carabiniera della pattuglia era intervenuta per separarli, mentre da Cermenate era stato richiesto l’arrivo urgente di una seconda pattuglia di rinforzo.

Con l’intervento degli altri militari la situazione era stata infine riportata sotto controllo. Il trentenne recuperato dai binari era stato affidato ai sanitari del 118 e successivamente trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como. Nei giorni successivi sono stati completati gli accertamenti sull’accaduto. L’epilogo è stato la denuncia a piede libero, a diverso titolo, dei tre uomini coinvolti: il trentenne soccorso sui binari e i due protagonisti della lite scoppiata contemporaneamente sull’altra banchina.

(foto: la stazione di Lomazzo)

12092026