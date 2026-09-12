Calcio

SARONNO – Primo turno di campionato dall’Eccellenza in giù, riflettori puntati suil calcio locale; fischio d’inizio alle 15.30. E si parte subito con il derby Caronnese-Fbc Saronno, arbitro Matteo Padrin di Busto Arsizio, assistenti Viktor Mokhnatyy di Brescia e Roberto Fazzo di Milano; c’è anche sempre in Eccellenza Ardor Lazzate-Calvairate con arbitro Giovanni Bardaglio di Como (Samuele Cometti di Bergamo e Samuele Burini di Busto Arsizio); sabato Aurora Cantalupo-Vergiatese.

In Promozione Ceriano Laghetto-Luino con arbitro Andrea Edoardo Mazza di Milano (Aloisa Anzà di Busto Arsizio e Gabriele Nicchiarelli di Milano), Gallarate-Rovellasca 1910 con arbitro Federico De Martino di Busto Arsizio (Erica Dafne Ferretti di Varese e Simone Dattola di Legnano), Sc United-Castanese con arbitro Davide De Giovanni di Milano (Davide Guglielmini di Saronno e Davide Bifulco di Saronno) e Universal Solaro-Marnate Gorla con arbitro Alessia Bosisio di Como (Danila D’Onofrio di Como e Riccardo Cantarone di Como).

In Prima categoria girone B Lomazzo-Giussano con arbitro Nicolas Merola di Milano; nel girone H Samarate-Cistellum con arbitro Riccardo Callari di Treviglio e Tradate-Ispra con arbitro Mattia Mauro di Busto Arsizio.

In Seconda categoria girone K sabato alle 20.30 stadio di via Cagnola a Lainate Dal Pozzo-Oratorio Lainate Ragazzi con arbitro Fabrizio Giorgi di Legnano, nel girone V Azzurra Mozzate-Amor sportiva con arbitro Giuseppe Simeone di Busto Arsizio ed il derby Equipe Garibaldi-Pro Juventute con arbitro Kevin Palmarini di Busto Arsizio. Nel girone G Academy Bregnanese-Gerenzanese con arbitro Alessandro Ortelli di Como.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

13092026