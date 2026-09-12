Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il Parco della Resistenza di via Avogadro si arricchisce di nuovi spazi e strumenti dedicati all’attività fisica e alla socialità. L’intervento è stato realizzato dalla Pro Loco di Caronno Pertusella, che continua il proprio impegno nella valorizzazione delle aree verdi cittadine attraverso iniziative rivolte alla comunità.

L’ultimo progetto ha interessato uno dei parchi maggiormente frequentati del territorio, dove i volontari hanno collocato diverse attrezzature ginniche pensate per consentire ai frequentatori di svolgere esercizio fisico all’aria aperta. Accanto a queste è stato aggiunto anche un tavolo da ping pong, destinato a offrire un’ulteriore possibilità di svago soprattutto per chi già abitualmente trascorre il proprio tempo nel parco.

A completare l’intervento è arrivata anche una struttura in legno destinata alla custodia del materiale utilizzato nelle attività. La sua installazione è stata resa possibile grazie al contributo dell’Amministrazione comunale.

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