Città

SARONNO– “Le notizie di stampa che circolano da qualche giorno sull’insediamento di numerosi data center ai confini di Saronno non possono non preoccuparci.”

Così Rienzo Azzi, consigliere comunale di Forza Italia a Saronno. “In particolare – prosegue Azzi – i ventilati insediamenti sull’area ex Novartis ed ex Lazzaroni che distano pochi metri dalle prime case di Saronno, rischiano di creare non pochi problemi ai nostri cittadini come già vediamo con la ditta di smaltimenti in Via Grieg. Vogliamo sapere di quali potenze si parla, quali tecnologie di mitigazione saranno adottate per il calore, l’acqua e il rumore. Non siamo ovviamente contro il progresso e la tecnologia: sappiamo benissimo che i data center sono indispensabili per garantire la potenza di calcolo necessaria ai nostri pc e smart phone, per far girare l’intelligenza artificiale, in una parola per garantire progresso e benessere. Ma i processi vanno governati: un’eccessiva concentrazione di questi insediamenti in pochi chilometri quadrati può creare danni all’ambiente e alle persone. Sono rischi che vanno ponderati prima di procedere”.

“Abbiamo presentato una mozione in Consiglio Comunale in cui chiediamo che venga istituito al più presto un tavolo con i sindaci del territorio e che Saronno prenda un’iniziativa in tal senso. Del resto è la stessa Legge regionale recentemente approvata a prevedere procedure di condivisione con il territorio, in particolare all’articolo 5 comma 7 dove si istituisce la Conferenza consultiva di concertazione a cui partecipano tutti i comuni contermini agli insediamenti. Una materia così delicata e impattante per la vita delle nostre comunità – conclude Azzi – deve essere affrontata con spirito di condivisione e razionalità”.

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