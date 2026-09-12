Città

SARONNO – Domenica 13 settembre, in occasione della dodicesima edizione del corso gratuito Hobby Sport Young, la piazza del Mercato di Saronno sarà palcoscenico di un corso di educazione stradale dedicato ai bambini dai sei ai quattordici anni.

L’evento, organizzato dal Moto Club Saronno in collaborazione con il Lions Club e la Polizia Locale, sarà interamente gratuito e darà, dalle 9 del mattino fino alle 17.30, l’opportunità ai più piccoli di approcciare per la prima volta il mondo del motociclismo con dei veri tracciati da eseguire con delle mini moto da strada grazie all’aiuto di istruttori ufficiali Federmoto.

Per poter partecipare al corso, è obbligatoria, oltre la presenza di un genitore, un pantalone lungo e una scarpa alta fino alla caviglia, l’iscrizione che sarà possibile sottoscrivere domenica mattina dalle 9 fino a mezzogiorno. Durante l’iscrizione sarà consegnata ai genitori dei bambini partecipanti anche una copertura assicurativa in caso di lesioni personali e responsabilità civile.

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