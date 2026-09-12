Città

SARONNO – Un furgone in fiamme, il conducente che si ferma e un estintore recuperato in pochi istanti per bloccare l’incendio. È successo venerdì 11 settembre intorno alle 15 in via Roma, all’intersezione con via Miola. A intervenire in aiuto dell’automobilista è stato anche il titolare dell’Eni Cafè, che con l’estintore è riuscito a domare le fiamme sviluppatesi nella parte posteriore del mezzo.

Il conducente si è subito fermato a bordo strada dopo essersi accorto del fumo che usciva dal veicolo. In quei momenti è scattata la corsa ai soccorsi: tra i primi a intervenire è stato il titolare dell’Eni Cafè, che si trovava nelle vicinanze e ha raggiunto il furgone con un estintore, riuscendo a domare le fiamme prima che l’incendio si propagasse all’intero mezzo.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno completato le operazioni di messa in sicurezza e verificato che non vi fossero ulteriori rischi. Il furgone è stato poi spostato in una posizione sicura per consentire la rimozione e i controlli tecnici.

L’episodio ha provocato qualche rallentamento alla circolazione in uno degli incroci più trafficati della città, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di pochi minuti e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il principio d’incendio, che avrebbe interessato il vano posteriore del furgone usato per i mercati.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09