Cronaca

SARONNO – Prima le urla e i calci, poi spunta una bottiglia e un uomo di 43 anni resta a terra ferito. È quanto accaduto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre nel parcheggio di via Maestri del Lavoro, a pochi passi dal municipio.

La lite ha coinvolto un gruppo di persone ed è rapidamente degenerata. Le urla hanno richiamato l’attenzione di chi si trovava nella zona e, durante lo scontro, sarebbe comparsa anche una bottiglia. Quando il 43enne è rimasto a terra, la presenza di sangue ha fatto temere conseguenze gravi e i presenti hanno dato l’allarme.

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 2,50. Areu ha inviato in via Maestri del Lavoro un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato. Il personale sanitario ha verificato le condizioni dell’uomo, rassicurando rapidamente sulla gravità delle ferite: il 43enne aveva riportato escoriazioni ed è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, dove è arrivato alle 3,22.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno. Resta ora da chiarire con precisione che cosa abbia scatenato lo scontro e quale sia stata la dinamica. Se il 43enne presenterà denuncia e la vicenda avrà quindi uno strascico giudiziario, potrebbero risultare utili per ricostruire l’accaduto anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

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