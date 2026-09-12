Città

SARONNO – Il centro si accende per la Notte Bianca di fine estate. Dalle 20 di oggi, sabato 12 settembre, vie e piazze diventano il palcoscenico di una lunga serata tra spettacoli itineranti, attrazioni, musica e iniziative.

Protagoniste tre grandi parate, ognuna con un percorso e un’atmosfera diversa. Sul percorso blu sfileranno i personaggi di “Alice in Wonderland”, sul verde arriveranno le suggestioni luminose di “Passeggiata a Giverny”, ispirata alle opere di Monet, mentre il rosso sarà dedicato a “La materia dei sogni”. Gli spettacoli si alterneranno fino alle 23, quando inizierà l’attesa per il gran finale: dalle 23,30 a mezzanotte le tre parate confluiranno in piazza Libertà.

Ad animare la serata ci saranno anche pista di go kart e mini quad, toro meccanico e giochi in piazza. Il centro è interessato da chiusure e modifiche alla viabilità, mentre diversi parcheggi sono gratuiti.

QUI TUTTE LE INFO DELLA SERATA.

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