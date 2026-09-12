Città

SARONNO – Dalle 20 iniziano le parate, alle 23,30 il gran finale in piazza Libertà, ma la Notte Bianca di oggi, sabato 12 settembre, cambierà volto al centro già dal pomeriggio. Tre grandi spettacoli itineranti, attrazioni, vie chiuse al traffico, parcheggi gratuiti e modifiche per autobus e taxi: ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere la serata e muoversi in città.

Gli orari delle tre parate

Il cuore dello spettacolo saranno tre parate itineranti, ciascuna con un tema, un colore e un percorso diverso attraverso il centro.

Il percorso blu porterà in città “Alice in Wonderland”, con Alice, il Cappellaio Matto e il Bianconiglio protagonisti di azioni coreografiche accompagnate dalla musica. Gli spettacoli sono previsti dalle 20 alle 20,30 e dalle 21,30 alle 22.

Il percorso rosso sarà quello de “La materia dei sogni”, un corteo poetico con personaggi sospesi tra realtà e immaginazione, musica e palloncini colorati. Gli appuntamenti saranno dalle 20,30 alle 21 e dalle 22 alle 22,30.

Il percorso verde ospiterà “Passeggiata a Giverny”, spettacolo dalle atmosfere luminose ispirate alle opere di Monet. La parata sarà in scena dalle 21 alle 21,30 e dalle 22,30 alle 23.

Alle 23,30 il gran finale in piazza Libertà

Dopo aver attraversato il centro seguendo percorsi differenti, le tre parate si ritroveranno in piazza Libertà. Qui, dalle 23,30 a mezzanotte, è previsto il gran finale che riunirà i protagonisti dei tre spettacoli.

Go kart, mini quad, toro meccanico e giochi

Non ci saranno soltanto gli spettacoli itineranti. La Notte Bianca proporrà anche tre attrazioni dedicate al divertimento: la pista di go kart e mini quad, il toro meccanico e i giochi in piazza.

La manifestazione è organizzata da Confcommercio Saronno con il Comune attraverso il Duc, Distretto urbano del commercio, con Eventificio come partner organizzativo.

Centro chiuso alle auto: le prime limitazioni dalle 12

Il programma richiede una vasta modifica della viabilità. Dalle 12 di sabato alle 3 di domenica sarà vietata la circolazione in via Roma, tra via Manzoni e piazza Libertà, piazza Libertà, via Garibaldi, via Taverna, via Caronni, corso Italia tra via Carcano e piazza Libertà, vicolo Santa Marta, piazza Avis, via Genova, via Pusterla, via Solferino, via Micca tra via San Giuseppe e via Cavour, piazza De Gasperi, via Cavour, vicolo Pozzetto, vicolo Scuole, piazza Schuster, via San Cristoforo, vicolo Del Caldo, vicolo Del Lino, piazza La Malfa, piazza Riconoscenza, vicolo Castellaccio, via Portici, via Padre Monti, piazza Indipendenza, via Giuditta Pasta, via Tommaseo tra via Monti e via Gianetti e via San Giacomo.

Fino alle 15 potranno comunque transitare residenti, autorizzati impegnati nelle operazioni di carico e scarico, operatori economici della Zona a traffico limitato, taxi e veicoli utilizzati da persone con disabilità. Dalle 15 alle 3 l’accesso sarà consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso, pronto intervento e forze di polizia lungo gli itinerari previsti.

Parcheggi gratuiti dalle 12,30

Una delle indicazioni più utili per chi vuole raggiungere la Notte Bianca riguarda la sosta. Dalle 12,30 i parcheggi a pagamento all’esterno dell’area interessata dalla manifestazione saranno gratuiti, con l’eccezione del parcheggio di via Pola e del multipiano di via Milano.

Nella giornata di sabato saranno inoltre liberi, senza limitazioni orarie e senza pagamento, i parcheggi indicati dall’ordinanza nella Zona di particolare rilevanza urbanistica e in città. Restano riservati gli stalli per persone con disabilità, autobus, mezzi di soccorso e pronto intervento e forze dell’ordine.

I residenti con pass A, Apr, Anr, Disco e pass temporanei potranno utilizzare gratuitamente e senza limiti di tempo le aree esterne alla Zona a traffico limitato non interessate dai divieti, comprese quelle a disco orario e a pagamento. Analoga possibilità è prevista per i titolari dei pass R1, R2 e R3 nelle aree non interessate da divieti.

Dove scattano i divieti di sosta

Dalle 12 di sabato alle 7 di domenica sarà vietata la sosta in via Roma tra via Manzoni e piazza Libertà, piazza Libertà, via Garibaldi, via Taverna, corso Italia, piazza Volontari del Sangue, via Genova, via Pusterla, piazza De Gasperi, via Cavour, vicolo Pozzetto, piazza La Malfa, vicolo Scuole, piazza Schuster, vicolo Del Lino, vicolo Del Caldo, via San Cristoforo, via Portici, piazza Riconoscenza, via Padre Monti, piazza Indipendenza e via Caronni.

Dalle 16 alle 3 il divieto di sosta con rimozione forzata sarà esteso a via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, via San Giuseppe tra via Vincenzo Monti e via Carcano, via Caduti della Liberazione, piazza Cadorna, via Carcano, via Solferino, via Leopardi e via Mazzini.

Dalle 17 alle 3 dovranno rimanere liberi entrambi i lati di via Legnanino, utilizzata per il passaggio degli autobus extraurbani e dei mezzi di soccorso.

Dalle 17 si allarga l’area chiusa

Una seconda e più ampia fase delle modifiche scatterà alle 17 e proseguirà fino alle 3. Sarà vietato il transito, compreso quello degli autobus urbani ed extraurbani, in via Caduti della Liberazione, via Leopardi, via Antici, via Vittorio Veneto, via Mazzini, via Torino, via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, piazza Cadorna, corso Italia tra via Carcano e via Primo Maggio, via Carcano, via Molino, piazza Caduti di Nassiriya, piazza San Francesco, via Micca, via Don Guanella tra via Ramazzotti e via San Giuseppe, via San Giuseppe tra via Volonterio e via Carcano, via Primo Maggio tra via Lanino e corso Italia, viale Rimembranze e via Pola.

In via Legnanino il divieto interesserà il tratto tra via Ferrari e via Primo Maggio, con l’eccezione degli autobus extraurbani. Gli autorizzati alla manifestazione potranno accedere fino alle 18 per completare le operazioni di carico e scarico.

Autobus: dalle 17 servizio urbano sospeso

Particolare attenzione per chi utilizza i mezzi pubblici. Dalle 16 saranno soppressi i capolinea di piazza Cadorna e Cantore. Il nuovo capolinea degli autobus extraurbani sarà alla stazione bus di via Primo Maggio.

I mezzi provenienti da est raggiungeranno il terminal attraverso via Roma, via Miola, via Piave, viale Lombardia, via Varese e via Legnanino. Per quelli provenienti da nord sono previsti percorsi attraverso via Larga, via Miola, via Piave, viale Lombardia, via Varese e via Legnanino, oltre a un itinerario alternativo. I mezzi provenienti da sud, ovest e nord-ovest saranno indirizzati verso il terminal attraverso via Varese e via Legnanino o via Novara.

Sono previsti percorsi dedicati anche per le linee che effettuano la fermata all’ospedale in piazza Borella.

La modifica più rilevante riguarda però il servizio cittadino: dalle 17 il trasporto urbano sarà sospeso.

Come raggiungere stazione, taxi e parcheggio di via Diaz

Dalle 17 alle 3 il parcheggio interno alle Ferrovie Nord in via Diaz sarà raggiungibile esclusivamente da via Pagani e via Griffanti.

I taxi potranno raggiungere la stazione attraverso viale Rimembranze e Cantore, con uscita da via Cantore e viale Rimembranze. In alternativa potranno utilizzare l’accesso da via Ferrari e via Bernardino Luini, per poi uscire verso via Luini e via Legnanino.

Il parcheggio di via Primo Maggio sarà invece destinato alle emergenze e potrà essere utilizzato soltanto con l’autorizzazione della polizia locale.

Le misure di sicurezza e la fine della manifestazione

Per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e garantire le vie di fuga, lungo le strade interessate dovrà essere mantenuto libero un corridoio di almeno 3,50 metri. Banchi, strutture e altre occupazioni non potranno invadere questi spazi.

In corso Italia, piazza San Francesco e via Primo Maggio saranno temporaneamente eliminate le catene che potrebbero ostacolare il deflusso dei pedoni. Particolare attenzione sarà riservata anche al sottopasso di via Primo Maggio: in caso di forti precipitazioni potrà essere chiuso, su disposizione della polizia locale, anche al passaggio pedonale.

Dalle 2 di domenica 13 settembre inizieranno infine le operazioni per liberare le strade e rimuovere le strutture utilizzate per la Notte Bianca.

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