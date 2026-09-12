Sport

SARONNO – La storia dello sport è piena di piccole squadre che si misurano con compagni più grandi, e questa volta tocca a noi della Osa Saronno Libertas. Sabato 12 e domenica 13 settembre, infatti, la nostra squadra femminile U23 Promesse scenderà in pista a Modena nella Finale Oro dei Campionati di Società di categoria, il livello più alto in Italia, sfidando squadre che fanno capo a città decisamente più grandi.

Parliamo di società che hanno fatto la storia dell’atletica italiana come Bracco Milano, Rieti, Vicentina, Brescia, Modena, Perugia, Cus Torino, Unicusano Livorno, Cus Parma, Futuratletica Roma e Marathon Firenze. Saronno sarà l’unica città non capoluogo di provincia a essere rappresentata, e questo è per noi motivo di grande orgoglio.

Seguite dai coach Ferraioli, Calandrina, Borroni, Cappelletti, Reddi e Strada, Modena nel fine settimana gareggeranno Martina e Ilaria Cattaneo, Elisa Piuri, Lara Oltolini, Martina Napolitano, Marta Parazzi, Benedetta Luraschi, Anna Rita Avezza, Martina Bari, Anna Carboni, Maria Robbiati, Giada Bondesan, Mia Roncolini, Francesca Dalessandro e Ilaria Gavazzi.

“Questa la Osa femminile U23, pronta con coraggio a vivere una sfida da Davide contro Golia – conclude la società – E noi siamo tutti pronti a fare il tifo per loro!”.

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