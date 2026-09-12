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SARONNO – Più collegamenti serali e un treno ogni 30 minuti per direzione fino alle 23. Da lunedì 14 settembre cambia e si potenzia il servizio della linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, con nuove corse e prolungamenti che interessano anche direttamente la stazione di Saronno.

La novità principale riguarda la fascia serale. La corsa 24974, attualmente in partenza da Albairate alle 19.36 con arrivo a Seregno alle 20.57, proseguirà infatti fino a Saronno, dove arriverà alle 21.24. Un collegamento in più quindi per chi, in serata, viaggia verso il Saronnese.

Novità anche per la corsa 24978, con partenza da Albairate alle 20.36 e attualmente diretta a Milano Greco Pirelli, dove arriva alle 21.32. Da lunedì il treno proseguirà fino a Seregno, con arrivo previsto alle 21.57.

Il potenziamento prevede inoltre una nuova corsa serale in partenza proprio da Saronno. Si tratta del treno 30484/24983, che lascerà la stazione alle 21.35 e raggiungerà Milano Rogoredo alle 22.47.

Cambia anche un collegamento del mattino. La corsa 24919, che oggi parte da Milano Lambrate alle 6.35 e arriva ad Albairate alle 7.24, avrà origine da Milano Greco Pirelli alle 6.28, ampliando così il percorso.

Nel complesso, le modifiche introdotte da lunedì 14 settembre puntano soprattutto a rafforzare il servizio nella fascia serale. Con i nuovi prolungamenti e la corsa aggiuntiva, l’offerta della linea S9 sarà completata in modo da garantire un treno ogni 30 minuti per direzione fino alle 23.

Per Saronno il cambiamento significa quindi un collegamento serale aggiuntivo in arrivo da Seregno e una nuova partenza alle 21.35 verso Milano Rogoredo, lungo una linea particolarmente importante per gli spostamenti tra il Saronnese, la Brianza e Milano.

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