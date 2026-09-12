Città

SARONNO – Si spoglia togliendo gli slip appoggiandosi alla fontanella di piazza Avis. È la scena ripresa nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 settembre, nel centro di Saronno e che nelle ultime ore ha iniziato a circolare sui cellulari dei cittadini.

Il breve video è stato registrato dal marciapiede di piazza De Gasperi, con l’inquadratura rivolta verso la fontanella della vicina piazza Avis. Nelle immagini si vede l’uomo senza pantaloni spogliarsi dalla vita in giù e avvicinarsi alla fontanella, alla quale poi si appoggia. La sequenza sembra suggerire l’intenzione di utilizzare l’acqua per lavarsi, ma il filmato si interrompe prima e non mostra il momento del lavaggio.

Una scena insolita, avvenuta in pieno giorno in uno spazio pubblico nel cuore della città. Il filmato ha iniziato a passare di telefono in telefono e nelle chat cittadine, per poi arrivare anche sui social. Tra chi lo ha rilanciato su Facebook c’è anche Paolo Bocedi, contribuendo ad alimentare condivisioni e commenti.

Dal video non è possibile ricostruire chi sia l’uomo, né conoscere le ragioni del suo comportamento. Non si sa neppure se sia intervenuta la polizia locale o qualche passante.

Non è la prima volta che una scena legata a una fontana del centro di Saronno finisce sui social. Qualche settimana fa aveva attirato grande attenzione il video di una donna che faceva il bagno nella fontana di piazza Molino Canti. Anche in quel caso le immagini erano rapidamente rimbalzate nelle chat e sui social cittadini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09