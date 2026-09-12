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SARONNO – Nuovo presidente, nuovi componenti e soprattutto un impegno: coinvolgere il Consiglio di istituto nelle prossime decisioni sull’organizzazione dello Zappa, dopo le difficoltà e le tensioni delle ultime settimane. È quanto emerso dalla riunione di venerdì 11 settembre, che ha affrontato anche il nodo dell’avvio dell’anno scolastico e degli orari delle lezioni fino al 2 ottobre.

Il Consiglio di istituto ha innanzitutto accolto, per surroga, Laura Visetti per la componente docenti e Dora Caiaffa per quella dei genitori. È stata quindi eletta presidente Maria Marcianò, mentre Adriana Alice Azzaro è la nuova vicepresidente.

Durante la seduta è tornato anche il tema della precedente riunione del 26 agosto. La dirigente scolastica si è scusata per non aver potuto partecipare e ha espresso rammarico perché non era stata letta la relazione inviata al Consiglio, nella quale illustrava le ragioni che l’avevano portata, in quella fase, a proporre il turno pomeridiano.

Dal confronto è emersa la volontà condivisa di cambiare metodo nella gestione delle prossime settimane. “Il Consiglio di istituto deve essere coinvolto non soltanto quando è chiamato a deliberare, ma deve poter supportare la scuola soprattutto nei momenti di maggiore criticità”, spiegano i rappresentanti dei genitori nel resoconto della seduta. L’obiettivo indicato è quello di tutelare “la serenità della comunità scolastica, la continuità didattica, il diritto allo studio e la libertà dei nostri studenti”.

Il Consiglio ha quindi approvato l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico e l’orario delle lezioni fino al 2 ottobre. Una scelta che, viene precisato, non cancella i problemi. “Il Consiglio è consapevole che questa organizzazione non rappresenta una soluzione ottimale per tutti gli studenti e che potrà comportare disagi per molti ragazzi e per le loro famiglie”. Sono state però valutate le alternative concretamente percorribili e le relative difficoltà organizzative.

“L’approvazione non significa ritenere risolte tutte le criticità, ma consentire l’avvio dell’anno scolastico con l’organizzazione attualmente possibile, continuando nel frattempo a lavorare per una soluzione successiva il più possibile sostenibile per tutti”.

Un punto considerato particolarmente importante riguarda proprio ciò che accadrà dopo il 2 ottobre. Il Consiglio sarà aggiornato sugli sviluppi e verrà convocato nuovamente prima di quella data, in modo che la successiva organizzazione possa essere definita con il suo coinvolgimento.

Sul fronte dei trasporti, la scuola ha trasmesso alle aziende i dati relativi agli studenti residenti nei Comuni limitrofi, così da permettere di valutare l’adeguamento del servizio ai nuovi orari. In caso di problemi con le coincidenze, gli studenti potranno chiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata senza conseguenze sul monte ore delle assenze.

Novità anche per chi raggiunge lo Zappa in bicicletta o in moto: visto che una parte dell’area non è utilizzabile a causa dei lavori, è stato predisposto uno spazio dedicato al parcheggio dei mezzi.

Per i rappresentanti dei genitori, Maria Marcianò, Adriana Alice Azzaro, Dora Caiaffa e Pierluigi Giambra, il risultato principale della seduta è però il nuovo clima di confronto. “Crediamo che oggi sia stato fatto un passo importante: non scuola e famiglie su fronti diversi, ma una comunità che affronta insieme i problemi e cerca insieme le soluzioni”.

Il Consiglio, spiegano, sarà aggiornato non solo sui lavori e sull’organizzazione scolastica, ma anche sui progetti e sulle opportunità rivolte agli studenti. Un metodo che dovrebbe permettere ai rappresentanti dei genitori di informare tempestivamente le famiglie e di partecipare al confronto “prima che le decisioni siano già definite, evitando quanto accaduto nelle scorse settimane”.

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