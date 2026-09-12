Softball

FORLÌ – Tutto rimandato a domenica mattina. La semifinale scudetto tra Italposa Forlì e Mkf Saronno resta in perfetto equilibrio e, proprio come era accaduto una settimana fa in via De Sanctis, anche in Romagna le due formazioni si dividono la posta. Forlì si aggiudica gara 3 per 6-2, Saronno risponde imponendosi 6-4 in gara 4. La serie è dunque sul 2-2 e servirà la “bella”, in programma questa mattina alle 11, per stabilire chi raggiungerà il Quick Mill Bollate nelle Italian Softball Series.

In gara 3 è Saronno a partire meglio. Al secondo inning Neely Peterson firma un fuoricampo che vale lo 0-1. Alla terza ripresa arriva il triplo di Alessandra Rotondo, successivamente portata a casa dalla volata di sacrificio di Barbora Saviola per lo 0-2. Anche in difesa le saronnesi sembrano avere la situazione sotto controllo: al quarto inning Peterson è protagonista di una bella eliminazione a casa base che impedisce alle romagnole di accorciare le distanze.

La partita cambia però al quinto inning. L’ex saronnese Laura Vigna, ancora una volta protagonista contro la sua vecchia squadra, trova la valida dell’1-2. Forlì prende slancio e completa il sorpasso: una valida di Alexia Lacatena produce due punti, quindi sulla battuta di Noemi Giacometti arriva anche il 5-2. Le padrone di casa aggiungono un’altra segnatura alla sesta ripresa e chiudono sul 6-2.

Ben diversa la partenza di Saronno in gara 4. Alessandra Rotondo apre con una valida e viene portata a casa dalla volata di sacrificio di Saviola. Subito dopo Sara De Luca piazza un fuoricampo da due punti che manda a segno anche Giulia Koutsoyanopulos: 0-3.

Le lombarde insistono al secondo inning. Koutsoyanopulos trova un doppio e Saviola la segue con un home run che porta il risultato sullo 0-5.

Forlì, però, non si arrende. Alla terza ripresa arrivano i fuoricampo di Laura Vigna e Marta Gasparotto, mentre Saronno riesce a sua volta ad aggiungere un punto. Vigna torna protagonista al quinto inning con il secondo home run personale della partita, contribuendo a riportare le romagnole sino al 4-6.

Il risultato, questa volta, non cambia più. Saronno difende il doppio vantaggio e conquista una vittoria pesantissima, che prolunga la semifinale sino alla quinta e decisiva partita.

Nell’altra semifinale nessuna sorpresa: il Quick Mill Bollate, dominatore della regular season, ha completato il proprio percorso superando Mia Office Pianoro 7-0 e 4-0 e ha così conquistato il primo posto nelle Italian Softball Series.

Serie A1, semifinali playoff: Quick Mill Bollate-Mia Office Pianoro 7-0, 4-0; Italposa Forlì-Mkf Saronno 6-2, 4-6. Gara 5: domenica alle 11 a Forlì.

La vincente di Forlì-Saronno affronterà dunque Bollate nella finale scudetto, al meglio delle cinque partite, con le Italian Softball Series al via sabato 19 settembre.

(foto: una fase di gioco oggi a Forlì)

12092026