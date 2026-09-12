Softball

FORLI’ – La semifinale scudetto tra Mkf Saronno e Italposa Forlì riparte dall’1-1 e alla vigilia del decisivo fine settimana romagnolo sono i due allenatori, Willy Pino e Pablo Suarez, a presentare una sfida che resta apertissima. Oggi, sabato 12 settembre si giocheranno a Forlì gara 3, con inizio alle 17, e gara 4, prevista 40 minuti dopo la conclusione del primo incontro. Se la serie dovesse rimanere in parità, domenica 13 settembre alle 11 si disputerebbe gara 5. Chi arriverà per primo a tre vittorie conquisterà l’accesso alle Italian Softball Series.

In casa Saronno prevalgono determinazione e consapevolezza dell’equilibrio visto nelle prime due partite. «Ci aspettano sfide molto tirate ed equilibrate – sottolinea l’head coach Willy Pino (foto)– Sono sicuro che sarà un bel weekend di softball, perché sono due squadre toste». Il tecnico saronnese non nasconde l’obiettivo: «Siamo determinate e con tanta voglia di fare bene e vincere». La ricetta per affrontare una serie nella quale ogni episodio può diventare decisivo è semplice: «Dovremo giocare un lancio alla volta, una ripresa alla volta».

Saronno si presenterà in Romagna senza modifiche sostanziali alla formazione utilizzata nelle prime due gare. In pedana partirà Toniolo in gara 3, mentre in gara 4 la palla sarà affidata ad Avery.

Fiducia anche dall’altra parte. Forlì ritrova il proprio pubblico dopo circa un mese e Pablo Suarez sottolinea le buone sensazioni della vigilia: «La squadra sta molto bene. Siamo tanto fiduciosi per questo weekend e non vediamo l’ora di tornare a giocare in casa insieme al nostro pubblico». L’Italposa ha recuperato Noemi Giacometti dall’infortunio, mentre rimane qualche dubbio sulle condizioni di Alexia Lacatena, ancora alle prese con un fastidio alla spalla. Il suo eventuale utilizzo sarà deciso a ridosso di gara 3. In pedana sono invece previste le conferme di Cacciamani e Floyd.

Due allenatori fiduciosi, dunque, e una semifinale ancora senza padrona. Dopo l’1-1 di Saronno, il verdetto arriverà sul diamante di Forlì: in palio c’è un posto nella finale scudetto, al via sabato 19 settembre.

12092026