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TRADATE – Dopo la pausa estiva è ripartita l’attività del Centro Didattico Scientifico-EcoPlanetario del Parco Pineta, in via ai Ronchi 75 a Tradate, con un settembre ricco di iniziative dedicate alla natura, alla fantasia e alle famiglie.

La riapertura è avvenuta lo scorso fine settimana, sabato 5 e domenica 6 settembre, con gli appuntamenti legati a “Terra di Mezzo”, che hanno inaugurato il nuovo calendario autunnale del centro. Ora l’attenzione si sposta sugli eventi in programma nelle prossime settimane.

I primi due appuntamenti saranno quelli con “Racconti intorno al fuoco”, previsti oggi sabato 12 e sabato 26 settembre. Una delle iniziative ormai caratteristiche del Centro Didattico Scientifico, che torna dopo la pausa estiva proponendo al pubblico l’atmosfera delle storie raccontate nel bosco attorno al fuoco.

In mezzo ai due appuntamenti, domenica 20 settembre, sarà invece la volta de “Il (piccolo) Bosco Incantato”, iniziativa pensata in particolare per le famiglie e per i bambini, che potranno vivere una giornata immersi nell’ambiente naturale del Parco Pineta e nelle atmosfere fantastiche create per l’occasione.

Il programma di settembre segna così la piena ripresa delle attività del Centro Didattico Scientifico-EcoPlanetario, con una proposta che affianca divulgazione, scoperta della natura e fantasia.

Per tutti gli appuntamenti il Centro ha già aperto le prenotazioni online: sul sito e sui canali del Centro Didattico Scientifico sono disponibili i dettagli delle singole iniziative e le modalità per riservare il proprio posto.

(foto: un precedente evento al parco)

12092026