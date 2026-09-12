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TRADATE – Una giornata per riscoprire il rapporto con la terra, conoscere da vicino gli animali e avvicinare soprattutto i più piccoli al mondo dell’agricoltura. Domenica 13 settembre torna AgriTradate, la Festa della Terra e degli Animali che quest’anno raggiunge la seconda edizione.

L’appuntamento è a Villa Inzoli, dalle 9 alle 18, con inaugurazione ufficiale prevista alle 10. La manifestazione proporrà per l’intera giornata attività didattiche ed esperienze pensate in particolare per bambini e famiglie, accanto alla vendita di prodotti agricoli e artigianali. L’ingresso è libero.

Uno degli appuntamenti sarà “Dalla terra alla tavola”, percorso che consentirà ai bambini di cimentarsi nella sgranatura e molinatura dei cereali e successivamente nell’impasto, seguendo così alcune delle fasi che trasformano i prodotti della terra negli alimenti che arrivano sulle nostre tavole.

Spazio anche a ortaggi, piante aromatiche e sementi. I partecipanti potranno mettersi alla prova attraverso un percorso basato sugli odori e sul riconoscimento di piantine e semi. Prevista inoltre la possibilità di effettuare una semina in un vasetto che ciascun bambino potrà poi portare a casa.

Grande protagonista sarà naturalmente il mondo degli animali. AgriTradate offrirà ai più piccoli la possibilità di avvicinarsi ai pony e provare il “battesimo della sella”. Ci sarà poi la mungitura manuale con Camomilla, la mucca mascotte della manifestazione, e le caprette Nerina e Fior di Latte.

Un’attività specifica sarà dedicata anche al mondo delle api. Attraverso una teca didattica sarà proposto un percorso di avvicinamento pensato per permettere ai bambini di conoscere più da vicino questi insetti e il loro ruolo.

La festa sarà inoltre un’occasione per incontrare produttori e artigiani, grazie agli spazi per la vendita di prodotti agricoli e artigianali. Per chi vorrà fermarsi a pranzo o concedersi una pausa durante la giornata sarà presente un’area ristoro curata dalla Pro loco, con possibilità anche di asporto.

AgriTradate è organizzata con il coinvolgimento del Comune di Tradate, della Scuola di Fattoria, della Pro loco Tradate e di AgriTradate. La seconda edizione si svolgerà dunque domenica 13 settembre, dalle 9 alle 18, a Villa Inzoli, con una proposta che punta a unire festa, divulgazione e attività pratiche per far conoscere ai più giovani il mondo rurale e degli animali.

12092026