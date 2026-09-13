Politica

MILANO – “La montagna ha partorito un topolino, cioè poche competenze in più e nemmeno un euro per esercitarle. Non vedo grande entusiasmo da parte della Lega, perché anche loro sanno di avere ottenuto ben poco”. Lo dichiara Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, in merito all’autonomia differenziata nel giorno in cui il Consiglio regionale discute, con una risoluzione, l’accordo fatto tra Regione e Governo per il passaggio da Roma a Milano di alcune funzioni su quattro materie: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa e tutela della salute -coordinamento della finanza pubblica. Bocciata all’inizio della seduta una pregiudiziale di legittimità presentata dalle opposizioni, che lamentavano la procedura priva di istruttoria e di coinvolgimento del Consiglio regionale.

“L’ultima volta che il Consiglio regionale si era espresso – spiega Astuti -, dopo il referendum regionale sull’autonomia del 2017, aveva chiesto il trasferimento di tutte e ventitré le materie scritte in Costituzione. Quasi dieci anni dopo, con in mezzo una legge Calderoli bocciata in gran parte dalla Corte Costituzionale, con una frettolosa convocazione di una commissione il 25 di agosto, si approva di procedere su sole quattro materie. Il tutto senza discussione, senza analisi puntuali, senza una previsione delle risorse necessarie. Soprattutto, quella risoluzione del 2017 chiedeva a Roma anche il trasferimento di risorse, che era il cuore della campagna della Lega. Si parlava di miliardi, di cui oggi restano solo gli zeri, senza cifre davanti. Io credo che questa autonomia non sia una cosa seria e credo che lo sappiano bene anche dalle parti della Lega, che vedo molto sottotono”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09