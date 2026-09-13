Calcio

LAZZATE – Un punto per iniziare il campionato e una prova incoraggiante contro una delle squadre più accreditate del girone. L’Ardor Lazzate inaugura la stagione di Eccellenza pareggiando 2-2 contro l’Academy Calvairate, nella sfida giocata questo pomeriggio in casa, allo stadio di via Laratta a Lazzate.

Oggi la formazione gialloblù è riuscita due volte a portarsi in vantaggio, ma in entrambe le occasioni gli ospiti hanno trovato la rete del pareggio. L’Ardor ha sbloccato il risultato grazie a un tiro dalla distanza di Panatti. Il vantaggio è durato sino ai minuti conclusivi del primo tempo, quando la Calvairate ha trovato l’1-1 proprio allo scadere della frazione.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa sono ripartiti nel migliore dei modi: Eberini ha riportato subito avanti l’Ardor Lazzate. A metà ripresa, però, la Calvairate è riuscita nuovamente a riequilibrare la partita, realizzando il gol del definitivo 2-2. Per l’Ardor arriva così un punto nella prima giornata contro una quotata avversaria e dopo una gara nella quale i gialloblù hanno saputo portarsi per due volte in vantaggio.

Ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia di Eccellenza: mercoledì l’Ardor Lazzate sarà impegnata in trasferta contro l’Aurora Cantalupo.

(foto: riscaldamento Ardor Lazzate)

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