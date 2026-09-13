Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Subito un derby molto atteso per inaugurare il nuovo campionato di Eccellenza. Questo pomeriggio alle 15.30, allo stadio di corso della Vittoria, Caronnese e Fbc Saronno si affrontano nella prima giornata della nuova stagione. Qui sotto tutti gli aggiornamenti, le azioni e le emozioni del derby minuto per minuto.

I rossoblù di Andrea Tomasoni arrivano all’appuntamento dopo un precampionato concluso con il 3-0 in amichevole sull’Olginatese, mentre il Saronno di Danilo Tricarico ha già disputato una gara ufficiale, perdendo 1-0 a Rho contro la Rhodense in Coppa Italia, con il gol decisivo arrivato nel recupero.

C’è anche un precedente recentissimo che aggiunge interesse alla sfida: l’ultima volta che Caronnese e Saronno si sono trovate di fronte a Caronno Pertusella era la semifinale playoff dello scorso maggio. Vinsero i biancocelesti 3-1, conquistando l’accesso alla finale poi persa contro la Solbiatese.

Oggi si riparte da zero, con in palio i primi punti del campionato.

(foto Andrea Elli: una precedente sfida fra Caronnese e Fbc Saronno)

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