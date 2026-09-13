Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il campionato di Eccellenza parte subito con una delle sfide più attese dell’intera stagione nel Saronnese. Questo pomeriggio alle 15.30, allo stadio di corso della Vittoria, si gioca Caronnese-Fbc Saronno, derby che mette immediatamente di fronte due formazioni intenzionate a recitare un ruolo importante nel nuovo torneo.

Per entrambe sarà l’esordio in campionato, ma non il primo impegno della stagione. Il Saronno ha già giocato domenica scorsa in Coppa Italia, perdendo 1-0 sul campo della Rhodense con una rete subita nel recupero, mentre la Caronnese ha osservato il proprio turno di riposo nel girone di Coppa che comprende proprio le tre squadre e sinora ha disputato solo amichevoli.

Il derby riporta inevitabilmente alla mente l’ultimo confronto tra rossoblù e biancocelesti, disputato proprio a Caronno Pertusella il 3 maggio nella semifinale playoff della passata stagione. Il Saronno, che doveva necessariamente vincere per qualificarsi a causa del peggior piazzamento in regular season, riuscì nell’impresa imponendosi 3-1 e conquistando l’accesso alla finale. In campionato, invece, i due precedenti erano terminati 1-1 a Caronno e 3-2 per il Saronno al ritorno.

Quella vittoria consentì ai biancocelesti di proseguire il cammino nei playoff sino alla finale contro la Solbiatese, poi persa dal Saronno. Oggi, però, si riparte da zero, con organici rinnovati e i primi tre punti del nuovo campionato in palio.

Sulla panchina della Caronnese c’è un nuovo mister, Andrea Tomasoni, e la squadra è reduce da un precampionato concluso con il convincente 3-0 inflitto all’Olginatese. Dall’altra parte il Saronno di Danilo Tricarico, rinforzato nelle ultime settimane anche da giocatori di grande esperienza, è chiamato a riscattare immediatamente il passo falso di Rho.

A dirigere il derby sarà Matteo Padrin della sezione di Busto Arsizio, con gli assistenti Viktor Mokhnatyy di Brescia e Roberto Fazzo di Milano. Fischio d’inizio dunque alle 15.30.

La prima domenica di campionato propone comunque numerosi appuntamenti per le formazioni della zona, dall’Eccellenza alla Seconda categoria. In quest’ultima spicca anche il derby Equipe Garibaldi-Pro Juventute.

Calcio locale, il programma di oggi – ore 15.30

Eccellenza: Caronnese-Fbc Saronno; Ardor Lazzate-Calvairate. Già giocata sabato: Aurora Cantalupo-Vergiatese 2-3.

Caronnese-Fbc Saronno; Ardor Lazzate-Calvairate. Già giocata sabato: Aurora Cantalupo-Vergiatese 2-3. Promozione: Ceriano Laghetto-Luino; Gallarate-Rovellasca 1910; Sc United-Castanese; Universal Solaro-Marnate Gorla.

Ceriano Laghetto-Luino; Gallarate-Rovellasca 1910; Sc United-Castanese; Universal Solaro-Marnate Gorla. Prima categoria, girone B: Lomazzo-Giussano. Girone H: Samarate-Cistellum; Tradate-Ispra.

Lomazzo-Giussano. Samarate-Cistellum; Tradate-Ispra. Seconda categoria, girone V: Azzurra Mozzate-Amor Sportiva; Equipe Garibaldi-Pro Juventute. Girone G: Academy Bregnanese-Gerenzanese. Già giocata sabato nel girone K: Dal Pozzo-Oratorio Lainate Ragazzi 1-0.

(foto: un momento dell’ultima sfida tra le due squadre)

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