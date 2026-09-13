Calcio

SARONNO – Campionati oggi al via anche in Prima e Seconda categoria, con subito diversi derby e confronti interessanti per le squadre del Saronnese e delle zone limitrofe. La copertina della giornata va all’Equipe Garibaldi, che festeggia il debutto in campionato superando 1-0 la Pro Juventute di Uboldo. A decidere il derby del girone V di Seconda categoria è stato Nodari, autore della rete che ha consegnato i tre punti alla formazione saronnese. Un avvio dunque nel migliore dei modi per l’Equipe Garibaldi, neopromossa nella categoria, mentre la Pro Juventute esce sconfitta di misura dal primo appuntamento della stagione.

Nello stesso girone è terminata 1-1 Azzurra Mozzate-Amor Sportiva, disputata a Locate Varesino. Kiemtore ha segnato per l’Azzurra, mentre Lazarov ha realizzato la rete dell’Amor.

Nel girone K era invece sceso in campo già sabato sera il Dal Pozzo, che ha cominciato il proprio campionato con una vittoria: 1-0 contro l’Oratorio Lainate Ragazzi. Nel girone G esordio senza punti per la Gerenzanese, battuta 1-0 sul campo dell’Academy Bregnanese.

In Prima categoria, nel girone B, il Lomazzo ha perso in casa 2-1 contro il Giussano: ai comaschi non è bastata la rete di Macchi. Nel girone H partenza difficile per il Cistellum, sconfitto 2-0 a Samarate, mentre Tradate e Ispra hanno chiuso sullo 0-0.

Prima categoria – Risultati delle squadre locali

Girone B

Lomazzo-Giussano 1-2 (Macchi per il Lomazzo)

Girone H

Samarate-Cistellum 2-0

Tradate-Ispra 0-0

Seconda categoria – Risultati delle squadre locali

Girone G

Academy Bregnanese-Gerenzanese 1-0

Girone K

Dal Pozzo-Oratorio Lainate Ragazzi 1-0

Girone V

Azzurra Mozzate-Amor Sportiva 1-1 (Kiemtore per l’Azzurra Mozzate, Lazarov per l’Amor Sportiva)

Equipe Garibaldi-Pro Juventute 1-0 (Nodari)

(foto di gruppo della Equipe Garibaldi Saronno)

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